2019-02-17T22:01:00+03:00
Экономика

Орешкин посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях

Министр экономического развития подчеркнул, что инвестиции в рублёвые активы будут приносить большой доход
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Орешкин посоветовал россиянам хранить сбережения в рубляхОрешкин посоветовал россиянам хранить сбережения в рубляхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что обвала рубля в ближайшее время не предвидится. Более того, он посоветовал россиянам хранить свои сбережения в рублях.

- При цене на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво, - подчеркнул политик.

Орешкин отметил, что инвестиции в рублёвые активы будут приносить больший доход с учётом более высокого уровня процентных ставок, чем инвестиции в другие валюты, сообщил политик в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

- Что касается рубля, мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным, и в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте, - подытожил Орешкин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время въездные визы в Россию могут упростить для «деловых туристов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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