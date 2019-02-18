Песков заявил, что страны, желающие сохранить Сирию, должны иметь дело с Асадом

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-18T13:53:48+03:00

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "Запад постоянно совершает ошибки по отношению к лидерам других стран"

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Пресс - секретарь РФ Дмитрий Песков в интервью турецкому изданию Hurriyet Daily News подчеркнул, что страны, которые желают сохранить Сирию, должны иметь дело с президентом Башаром Асадом.

- Башар Асад является законным президентом Сирии, он лидер этой страны. Он может нравиться или не нравиться. У него есть народ, вооруженные силы, разведслужбы. Если вы хотите быть в числе стран, которые хотят сохранить Сирию, то вы должны иметь дело с Асадом, - подчеркнул Песков.

Пресс - секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что страны Запада постоянно совершают ошибки" и их не стоит повторять.

- Был ливийский лидер Муаммар Каддафи. Говорили, что он злодей, позднее его убили. Теперь страна убита вместе с ним, - заявил Дмитрий Песков.

Пресс - секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что на сегодняшний день можно наблюдать подобное отношение стран Запада к Николасу Мадуро и Тайипу Эрдогану, сообщает "ТАСС".

- Теперь они говорят то же самое про [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, что он негодяй, поэтому мы должны его поменять. А что будет, если завтра они не захотят Эрдогана или Путина, что тогда случится? Мы не должны допустить подобную ошибку, - подытожил Песков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года стало известно, что Башар Асад амнистировал уклоняющихся от воинской повинности дезертиров. Теперь беглецы, находящиеся в Сирии, обязаны явиться с повинной и сдаться властям в течение четырех месяцев.

Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Москве.Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Москве. О встрече глав государств сообщила пресс-служба Кремля. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков уточнил, что Асад прибыл в столицу накануне вечером, 20 октября, с рабочим визитом. Вчера вечером с рабочим визитом Москву посетил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным , - цитирует его Интерфакс . Основной темой общения двух лидеров стало продолжение военной операции ВКС РФ в Сирии, где российская боевая авиация помогает правительственной армии Сирии уничтожать боевиков ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Вопросы обсуждались, естественно борьбы с террористическими, экстремистскими группировками, вопросы, связанные с продолжением российской операции по поддержке наступательных действий сирийских Вооруженных сил. Собственно президент был детально проинформирован сирийским коллегой о положении дел в Сирии, о перспективных планах , - подчеркнул Песков. Подписывайтесь на наш канал: http://www.youtube.com/c/RogandarNEWs Ставьте лайки! Всем спасибо! Приятного времяпрепровождения на нашем канале!

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