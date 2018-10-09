2018-10-09T12:03:13+03:00
Политика

Башар Асад амнистировал уклоняющихся от воинской повинности дезертиров

Теперь беглецы, находящиеся в Сирии, обязаны явиться с повинной и сдаться властям в течение четырех месяцев
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Сирии Башар АсадПрезидент Сирии Башар АсадФото: REUTERS
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Во вторник, 9 октября, президент Сирии Башар Асад объявил о всеобщей амнистии "для уклоняющихся от воинской повинности внутри и за пределами страны".

Согласно указу главы государства, дезертиры освобождаются от уголовного наказания, которое прописано в законе о службе в рядах вооруженных сил Сирии, передает информационное агентство SANA.

Теперь беглецы, находящиеся на территории страны, обязаны явиться с повинной и сдаться государственным властям в течение четырех месяцев. Те, кто находятся за пределами Сирии, должны явиться с повинной в течение полугода.

Напомним, в 2013 году и 2015 году Башар Асад уже объявлял об амнистии среди дезертиров. По информации сирийских СМИ, тогда пришли к властям с повинной тысячи человек. По мнению местных чиновников, соответствующий указ президента является заметным шагом на пути к примирению в Сирии, способствуя возвращению в страну беженцев.

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