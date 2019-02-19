Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что ответственность за публикацию ложных новостей в СМИ может распространиться и на собственников этих изданий.
- Необходимо возложить ответственность за распространение фейк-ньюс на те издания, должностные лица, может быть, и на собственников тех изданий, которые распространяют недостоверную информацию, - подчеркнул политик.
В декабре прошлого года в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры ответственности за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в Госдуме предложили увеличить штрафы за фейковые новости. А также ужесточить наказание за оскорбление государственных символов.
Ну и фейк с ним!.Сможете ли вы отличить интернет-выдумку от реальной новости?
ИСТОЧНИК KP.RU