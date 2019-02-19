2019-02-19T12:45:36+03:00
Политика

Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ

В декабре в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с недостоверной информацией
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИВолодин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что ответственность за публикацию ложных новостей в СМИ может распространиться и на собственников этих изданий.

- Необходимо возложить ответственность за распространение фейк-ньюс на те издания, должностные лица, может быть, и на собственников тех изданий, которые распространяют недостоверную информацию, - подчеркнул политик.

В декабре прошлого года в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.

В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры ответственности за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в Госдуме предложили увеличить штрафы за фейковые новости. А также ужесточить наказание за оскорбление государственных символов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: цель США создать квазигосударство на берегу Евфрата
В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%
Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу
Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи
В Москве из фуры на ходу выпали бордюры
Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ
Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"
Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть
Queen выступит на вручении премии «Оскар»
В римском аэропорту произошел пожар
Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Госдума вступилась за должников по ипотеке
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару