2019-02-13T20:38:10+03:00
Политика

В Госдуме предложили увеличить штрафы за фейковые новости

А также ужесточить наказание за оскорбление госсимволов
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме предложили увеличить штрафы за фейковые новостиВ Госдуме предложили увеличить штрафы за фейковые новостиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 13 февраля, депутаты Госдумы предложили внести правки в законопроекты об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов. В частности, парламентарии считают, что штрафы за эти правонарушения нужно увеличить.

Согласно обновленной версии закона, за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации гражданам будет грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. При этом в первоначальной версии документа, сумма штрафа составляла от трех до пяти тысяч рублей. Должностных же лиц депутаты предложили штрафовать на 60-200 тысяч рублей (вместо 30-50 тысяч рублей).

Что касается наказания за неуважительное отношение к символам России, то штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей, который предусматривался в первой версии документа, предлагается увеличить до 30-100 тысяч рублей, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внес в Госдуму два документа. Речь идет о законопроекте о недостоверных новостей, грозящих катастрофическими последствиями, и законопроекте, предлагающем ввести наказание за оскорбление конституции и символов государства в сети. При этом 24 января оба эти проекта прошли первое чтение в нижней палате российского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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