Ученые полностью расшифровали геном большой белой акулы

СЕГОДНЯ 17:57 2019-02-19T18:10:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Международная команда исследователей, включая специалистов из СПбГУ, сумела расшифровать геном самой долгоживущей хрящевой рыбы. Это большой шаг для генетики, в том числе и в вопросах поиска лекарства от рака и способов продлить жизнь.

Большие белые акулы отличаются не только своими размерами, но и продолжительностью жизни, которая составляет около 70 лет, оба, на первый взгляд положительных, фактора стоят первыми и в списке факторов повышающих риск развития раковых опухолей, однако среди этих особей подобные заболевания встречаются крайне редко. Это эволюционное преимущество и заинтересовало группу исследователей из России, США и Португалии. Результатом их работы стала подробная расшифровка генома Белой Акулы, в котором ученые уже выделили нужные для более прикладные исследований гены.

«Мы обнаружили гены, связанные с некоторыми из наиболее фундаментальных путей заживления ран, в том числе с ключевым геном свёртывания крови… Эти адаптации, включающие гены регенерации, могут лежать в основе хвалёной способности акул эффективно заживлять даже большие ранения. В будущем это позволит человеку раскрыть вожделенный секрет бессмертия». - заявляют авторы опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU