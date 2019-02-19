2019-02-19T18:40:07+03:00
Политика

Членов съемочных групп НТВ и "Россия 1" не пустили в Молдавию

Журналисты направлялись в республику, чтобы взять интервью у ее президента Игоря Додона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Молдавские пограничники не впервые идут против позиции президента республикиМолдавские пограничники не впервые идут против позиции президента республикиФото: "КП" Архив
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Съемочные группы телеканалов "Россия 1" и НТВ не смогли попасть на территорию Молдавии. В пресс-службе президента республики Игоря Додона сообщили о том, что пограничная полиция отказала журналистам во въезде в страну.

"Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова двум съемочным группам российских телеканалов НТВ и "Россия 1", которые намеревались взять интервью у президента РМ Игоря Додона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации лидера страны.

В пресс-службе подчеркнули, что решительно осуждают подобные действия пограничников и расценивают их как "новый вызов со стороны власти" по отношению к России. Также в администрации указали на то, что такие меры ограничивают доступ журналистов к информации.

Между тем, в самой пограничной полиции заявили, что члены съемочных групп якобы не смогли обозначить цель своего визита и сроки пребывания в республике, а потому были отправлены обратно в Москву, передает "Интерфакс".

Стоит отметить, что молдавские пограничники уже не впервые отказывают россиянам во въезде вопреки позиции президента страны. Так, например, сайт kp.ru писал о том, что в начале прошлого года в такую ситуацию попали ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова и журналисты RTVI.

ИСТОЧНИК KP.RU

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