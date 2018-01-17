Телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Молдавию
Ведущую российского телеканала НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Как сообщили в пресс-службе пограничной полиции, журналистка не смогла подтвердить цель своего визита.
"Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально", — заявили пограничники.
В службе отметили, что о депортации или запрете на въезд Зейналовой речь не идет. Телеведущую отправили в Москву ближайшим рейсом из Кишинева.
Позже президент Молдавии Игорь Додон заявил, что официально пригласит Зейналову в республику, чтобы дать ей интервью.
Он назвал это событие странным, учитывая заявления премьер-министра Молдавии Павла Филипа о планах наладить отношения с Россией, передает РИА Новости.
Напомним, в сентябре прошлого года из Молдавии выдворили корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову, которая направлялась на интервью с президентом республики Игорем Додоном.