Телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Молдавию

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:24:45+03:00

В пограничной полиции республики заявили, что журналистка не смогла подтвердить цель своего визита

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Ведущую российского телеканала НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Как сообщили в пресс-службе пограничной полиции, журналистка не смогла подтвердить цель своего визита.

"Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально", — заявили пограничники.

В службе отметили, что о депортации или запрете на въезд Зейналовой речь не идет. Телеведущую отправили в Москву ближайшим рейсом из Кишинева.

Позже президент Молдавии Игорь Додон заявил, что официально пригласит Зейналову в республику, чтобы дать ей интервью.

Он назвал это событие странным, учитывая заявления премьер-министра Молдавии Павла Филипа о планах наладить отношения с Россией, передает РИА Новости.

Напомним, в сентябре прошлого года из Молдавии выдворили корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову, которая направлялась на интервью с президентом республики Игорем Додоном.