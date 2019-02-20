Путин указал на необходимость повышения привлекательности России для туристов

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-20T13:15:12+03:00

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Президент России Владимир Путин указал на необходимость развития регионального туризма и повышения привлекательности нашей страны для путешественников из других стран. Об этом было сказано в среду, 20 февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию, которое проходит ежегодно в рамках подведения итогов минувшего года.

Глава государства подчеркнул, что власти должны направлять средства и энергию на развитие регионов, поскольку интерес к России и нашей культуре "огромен". Именно поэтому правительству стоит подумать над вопросом упрощения визовых формальностей для иностранных туристов.

"Предлагаю шире применять электронные визы", - добавил президент.

По словам Путина, в ближайшие шесть лет по всей стране будет реконструировано порядка 60 аэропортов, также будут создаваться новые воздушные гавани. Кроме того, продолжается модернизация крупных автомагистралей и трасс. В данном вопросе стратегически важными направлениями остаются Сибирь и Дальний Восток.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU