2019-02-20T13:15:12+03:00
Политика

Путин указал на необходимость повышения привлекательности России для туристов

По словам президента, многие иностранцы сейчас проявляются интерес к нашей стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин указал на необходимость развития регионального туризма и повышения привлекательности нашей страны для путешественников из других стран. Об этом было сказано в среду, 20 февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию, которое проходит ежегодно в рамках подведения итогов минувшего года.

Глава государства подчеркнул, что власти должны направлять средства и энергию на развитие регионов, поскольку интерес к России и нашей культуре "огромен". Именно поэтому правительству стоит подумать над вопросом упрощения визовых формальностей для иностранных туристов.

"Предлагаю шире применять электронные визы", - добавил президент.

По словам Путина, в ближайшие шесть лет по всей стране будет реконструировано порядка 60 аэропортов, также будут создаваться новые воздушные гавани. Кроме того, продолжается модернизация крупных автомагистралей и трасс. В данном вопросе стратегически важными направлениями остаются Сибирь и Дальний Восток.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин пошутил о документации: "Фолианты лежат со времен очаковских и покоренья Крыма"
Путин призвал расширить применение электронных виз
Путин: первая подлодка-носитель "Посейдона" будет спущена на воду уже весной
Путин прокомментировал намерение США выйти из ДРСМД
Путин поручил создать новые учебные программы и образовательные центры
Путин заявил о необходимости генетических исследований и развития искусственного интеллекта
Путин подчеркнул, что российские национальные проекты построены вокруг человека
МИД РФ: внесение российской резолюции по Венесуэле зависит от действий США
Путин предложил прекратить действие всех нормативных актов в сфере контроля и надзора
Путин предложил с 2020 года увеличить выплаты на первого и второго ребенка
Путин призвал создать максимально комфортные условия для частных инвестиций
Главный тренер "Ювентуса" заявил, что не стоит ждать ничьей в матче с "Атлетико"
Путин: темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году
Путин призвал к 2021 году перевести все школы на современные условия обучения
Путин предложил запустить программу "Земский учитель"
Большинство россиян считают невозможным вести бизнес в стране
Путин попросил уволиться тем чиновникам, которые бояться брать на себя ответственность
Суд изберет меру пресечения матери потерявшегося в «Лосином острове» мальчика
Путин: отмахиваться от "мусорных проблем" абсолютно недопустимо
Путин: на борьбу с онкологией будет направлено около триллиона рублей
Путин поручил вернуть людям деньги, недополученными ими в ходе индексации пенсии
Путин предложил повысить выплаты для ухода за детьми с инвалидностью
Путин поручил навести порядок на рынке микрокредитования
Путин рассказал о введении программы социального контракта в России
Путин заявил о необходимости решить проблему с яслями
Бельгия намерена прекратить получение «гитлеровских пенсий» от Германии
Путин призвал снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи