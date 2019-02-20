Слуцкий - о международной части послания президента России: Хочется надеяться, что это адекватно воспримут наши «стратегические друзья»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-20T16:17:03+03:00

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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что партнеры России услышат и адекватно воспримут внешнеполитическую часть Послания Владимира Путина.

- Внешнеполитическая часть Послания президента абсолютно четко расставляет все приоритеты РФ на мировой арене. Очень хочется надеяться, что его услышат и адекватно воспримут наши, как я их называю, «стратегические друзья». Россия никогда не нарушала свои международные или двусторонние обязательства и всегда была честна со своими зарубежными партнерами. В отличие от США, на что и указал сегодня Владимир Путин.

Наша страна не ищет конфронтации, мы открыты к сотрудничеству и совсем не являемся «мировым злом», как это пытаются сегодня представить на Западе. Но свои интересы и безопасность мы будем твердо отстаивать. И эта линия носит исключительно оборонительный характер. А Вашингтону, действительно, давно стоит задуматься и элементарно «посчитать», прежде чем принимать решения, угрожающие стабильности и миру на планете, - отметил депутат.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU