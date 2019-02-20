Владимир Путин: Если кто-то предпочитает работать, не напрягаясь, то лучше сразу уйти

- Время спрессовано. Его запаса на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки, просто нет. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они сложны, эти задачи. Но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их – нельзя. Они сложные, как я уже сказал, эти задачи, требуют больших усилий с нашей стороны. Но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперёд, постоянно набирая темп этого движения.

Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692987" frameborder="0"></iframe> Путин - о национальных проектах.

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- Людей не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, «бумажная» текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему.

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- Благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны колоссальные, финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил. Мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан – всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей.

Владимир Путин подчеркнул, что ключевой задачей должно стать сбережение народа, поддержка семьиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость снижается, но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию, смириться с фактом. Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, а тогда страна была в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Убеждён, что вновь способны это сделать: на рубеже 2023–2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения.

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- Доходы российских семей, безусловно, должны расти. Это серьёзная, комплексная задача, нужны и решения прямого действия. И прежде всего должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налог!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693002" frameborder="0"></iframe> Путин предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой.

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- Решение демократических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Надо, безусловно, сосредоточить на этом внимание - на борьбе с этим явлением. Причем серьезные материальные проблемы испытывают, на самом деле, еще больше людей, чем те, кто официально находится за этой чертой. Они вынуждены экономить на самом необходимом - на одежде, на лекарствах, даже на еде. Бедность всегда придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации.

Темы Послания никогда заранее не раскрываютсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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- В послании прошлого года я предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее одного триллиона рублей! Речь идёт об организации своевременного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Диспансеризация и регулярные профилактические осмотры должны в обязательном порядке включать обследования на онкологические заболевания. Причем человеку нужно дать возможность дистанционно записаться на прием, выбрать удобное время для посещения поликлиники, включая вечерние часы и выходные, пройти осмотр без дополнительных формальностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693008" frameborder="0"></iframe> Путин - о помощи онкобольным и профилактике рака.

***

- Если все сведётся к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от "мутных" структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся. Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан - абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, но их обязательно надо решать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693014" frameborder="0"></iframe> Путин - о проблемах с мусором.

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- Нужно обновить всю нормативную базу. Фолианты в некоторых лежат вот такой толщины - со «времен очаковских и покоренья Крыма». Но не четырнадцатый год имею ввиду! Со времен Грибоедова и раньше!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693018" frameborder="0"></iframe> Путин: «Времен очаковских и покоренья Крыма». Но не четырнадцатый год имею ввиду!.

***

- Россия была и будет суверенным и независимым государством. Это аксиома! Либо она будет таким, либо ее не будет. Россия не может не быть суверенной. Некоторые страны могут, Россия - нет!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693030" frameborder="0"></iframe> Россия была и будет суверенным и независимым государством.

***

(О США и ДРСМД)

- Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают да еще и своих сателлитов мобилизуют, они аккуратненько, но американцам подхрюкивают в этом вопросе.

***

- Россию называют главной угрозой США, но это неправда. Мы не хотим ни с кем конфронтации, наши действия носят лишь ответный характер. Похоже наши партнеры не замечают, как меняется мир. Они продолжают свою ошибочную и явно разрушительную политику. Вряд ли это соответствует интересам самих США, но это не нам решать. Среди правящего класса США много таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и превосходства над всем миром. Это их право - думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют, наверняка. Пусть посчитают - дальность и скорость наших перспективных система вооружения. Мы просим только о том - пусть сначала посчитают, а уже после этого принимают решения, которые могут создать угрозы для нашей страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693034" frameborder="0"></iframe> Путин об отношениях России и США.

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