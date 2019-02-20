СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины у Центрального Телеграфа в Москве

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-20T17:52:32+03:00

По факту гибели молодого человека в результате драки с охранником Центрального Телеграфа было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

22-летний молодой человек погиб в результате драки с охранником здания

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По факту гибели молодого человека в результате драки с охранником Центрального Телеграфа было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК).

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в заявлении.

Сайт kp.ru ранее сообщал о данном инциденте. 22-летний житель Орловской области скончался в результате драки с охранником ведомственного здания; причиной драки стал конфликт, возникший между мужчинами. 51-летний охранник Центрального телеграфа обнаружил, что его оппонент не подает признаков жизни, после его падения.

В настоящий момент СК проводит проверку по факту случившегося. С целью определения причины смерти молодого человека была назначена экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU