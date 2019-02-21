В России появилась вторая женщина-миллиардер

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-21T11:40:54+03:00

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Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России. Об этом сообщает издание Forbes.

В 2019 году Wildberries занял четвертое место в списке самых дорогих компаний Рунета: ее стоимость оценивается в 1,2 млрд долларов. Стоимость компании оценивалась на основании сведении об объемах продаж и прибыли, а также по оценкам венчурных капиталистов.

Новая оценка стоимости Wildberries позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем миллиард долларов США. Благодаря этому владелица интернет-магазина стала второй женщиной миллиардером в России после Елены Батуриной.

Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав основали интернет-магазин Wildberries в 2004 году. Изначально сайт представлял собой площадку для продажи одежды из каталогов Otto и Quelle; со временем ассортимент магазина расширился. В настоящий момент сайт ежемесячно посещают около 60 миллионов человек.

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Состояние супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оценивается в $1,2 млрд. - на 200 млн. больше, чем в прошлом году. Елена Батурина - президент компании Inteco Management, занимается гостиничным бизнесом и недвижимостью в России и за рубежом. Часть денег инвестирует в альтернативную энергетику. По данным «Форбс», ее коллекция фарфора не уступает в ценности некоторым музейным собраниям (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU