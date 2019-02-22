Белоруссия будет вести мирную политику, несмотря на активизацию НАТО в регионе

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-22T13:07:53+03:00

При этом в случае размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности Минск наравне с Москвой предпримет ответные меры

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Белоруссия продолжит придерживаться мирной внешней политики несмотря на то, что НАТО значительно активизировала свою деятельность в европейском регионе. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко во время встречи с курсантами и педагогами Военной академии.

"Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - сказал глава государства.

Он также заверил граждан в том, что Минск и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной с Москвой оборонной доктрины. При этом белорусские власти готовы взаимодействовать с другими странами в военно-политической сфере, но лишь на условиях паритетности и прозрачности.

Если же Соединенные Штаты все же разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности, то республика наравне с Россией должна будет задуматься об ответных мерах, передает БЕЛТА.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Лукашенко пообещал также приступить к разработке новых вооружений в случае, если НАТО и дальше продолжит запугивать Минск размещением военных баз близ границ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692117" frameborder="0"></iframe> Путин и Лукашенко рассказали об итогах трёхдневных переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU