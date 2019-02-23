2019-02-23T14:45:10+03:00
Политика

Американский самолет совершит еще один наблюдательный полет над Россией

Полет будет выполняться в рамках Договора по открытому небу, сообщили в минобороны
Александр ДЖУМАЕВ
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Самолет наблюдения OC-135B Военно-воздушных сил СШАСамолет наблюдения OC-135B Военно-воздушных сил СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самолет наблюдения OC-135B Военно-воздушных сил США в рамках выполнения Договора по открытому небу совершит наблюдательный полет с аэродрома Хабаровск-Новый. Об этом сообщил глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, во время полета на борту самолета будут находиться российские специалисты, которые будут контролировать "строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения". Рыжков подчеркнул, что самолет OC-135B не предназначен для размещения на нем какого-либо оружия, а наблюдательная аппаратура, установленная на его борту, сертифицирована в соответствии с Договором по открытому небу.

Договор по открытому небу предусматривает ежегодное проведение инспекционных полетов по согласованным маршрутам как американскими, так и российскими самолетами с целью сбора информации о вооруженных силах его участников. Ранее сегодня сайт kp.ru сообщал о таком полете, выполненном самолетом OC-135B над Дальневосточным федеральным округом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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