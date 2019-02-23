СЕГОДНЯ 17:36 2019-02-23T17:36:19+03:00

На северо-западе Москвы была обнаружена мина Фото: Скриншот с видео

Опасную находку сделали рабочие во время прокладки траншеи [видео]

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На северо-западе Москвы обнаружена мина времен Советского Союза. Находка была сделана в субботу, 23 февраля, в районе Полесского переулка.

Как сообщил "Комсомольской правде" очевидец случившегося, боеприпас находился в земле в районе ведения работ по прокладке траншеи. Его удалось обнаружить во время поднятия верхнего слоя грунта.

Речь идет, предположительно, о ММГ мины для 82-миллиметрового советского миномета. К настоящему моменту место инцидента уже оцепили. Ожидается прибытие саперов.

Примечательно, что несколькими днями ранее опасная находка была сделана также в Санкт-Петербурге. Сайт kp.ru писал о том, что в поселке Александровская нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Минометная мина калибра 120 мм времен лежала под землей близ линии электропередачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693684" frameborder="0"></iframe> На северо-западе Москвы при поднятии верхнего грунта для прокладки траншеи была обнаружена мина.

ИСТОЧНИК KP.RU