На северо-западе Москвы обнаружена мина
На северо-западе Москвы обнаружена мина времен Советского Союза. Находка была сделана в субботу, 23 февраля, в районе Полесского переулка.
Как сообщил "Комсомольской правде" очевидец случившегося, боеприпас находился в земле в районе ведения работ по прокладке траншеи. Его удалось обнаружить во время поднятия верхнего слоя грунта.
Речь идет, предположительно, о ММГ мины для 82-миллиметрового советского миномета. К настоящему моменту место инцидента уже оцепили. Ожидается прибытие саперов.
Примечательно, что несколькими днями ранее опасная находка была сделана также в Санкт-Петербурге. Сайт kp.ru писал о том, что в поселке Александровская нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Минометная мина калибра 120 мм времен лежала под землей близ линии электропередачи.
На северо-западе Москвы при поднятии верхнего грунта для прокладки траншеи была обнаружена мина.
ИСТОЧНИК KP.RU