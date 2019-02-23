2019-02-23T17:58:34+03:00
Политика

Порошенко похвалил украинцев за то, что они "забыли" о 23 февраля

По мнению президента, именно такие маленькие составляющие формируют "новое" государство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что все его соотечественники за несколько лет уже полностью забыли о том, какой праздник отмечался раньше 23 февраля. По мнению политика, именно с таких мелочей и начинается "новое" государство.

"Сегодня 23 февраля. Я твёрдо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо", - сказал Порошенко во время выступления во Львове.

При этом он назвал такую забывчивость граждан одним из составляющих, которые формируют "новую" Украины, передает телеканал NewsOne.

Напомним, что киевские власти еще в 2015 году перенесли празднование Дня защитника отечества с 23 февраля на 14 октября. Соответствующий указ дал сам Петр Порошенко. Теперь же ему вновь придется побороться за пост президента, который "забывчивые" украинцы, согласно последним опросам, хотят передать другому кандидату.

Сайт kp.ru писал о том, что ведущие претенденты на должность главы государства уже сумели привлечь на свои стороны различные правоохранительные структуры. В связи с этим существует вероятность, что в предвыборных штабах действующего президента в ближайшее время пройдут обыски.

Порошенко заявил, что лично выносил тела погибших во время событий на Майдане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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