2019-02-13T18:40:29+03:00
Политика

Зеленский пошел в отрыв

Чем ближе выборы, тем больше беспокойства у президента Петра Порошенко
Ольга ЛИБГАРДТ
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Если динамика рейтинга Зеленского сохранится на прежнем уровне, комику будет по силам решить судьбу президентского кресла в первом туреЕсли динамика рейтинга Зеленского сохранится на прежнем уровне, комику будет по силам решить судьбу президентского кресла в первом туреФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно выходит в лидеры президентской гонки. Это не может не беспокоить его конкурента Петра Порошенко. Глава государства стремительно теряет популярность и не в состоянии противостоять новой звезде украинского политического небосклона.

Согласно соцопросу, который был проведен американским агентством Greenberg Quinlan Rosner Research, рейтинг Владимира Зеленского вырос до 28%. На второе место вышел Петр Порошенко. У него 18%. Юлия Тимошенко, которая долгое время была в лидерах президентской гонки, уступает украинскому президенту совсем немного. За "оранжевую принцессу"готовы проголосовать 15% граждан.

Если динамика рейтинга Зеленского сохранится на прежнем уровне, комику будет по силам решить судьбу президентского кресла в первом туре. Тем более что актер занимает первое место в рейтинге "симпатий избирателей", имея минимальный отрыв от Юлии Тимошенко.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 20% украинцев, из числа тех, кто уже определился со своим выбором и собирается принять участие в голосовании. У Юлии Тимошенко немногим меньше - 19%. Такие данные содержатся в соцопросе, проведенном Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба. Действующий президент Петр Порошенко значительно отстает, имея лишь 13,9% потенциальных голосов избирателей.

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Социологи зафиксировали ошеломляющий рост рейтинга Владимира Зеленского
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Подавляющее преимущество Зеленского фиксирует и Киевский международный институт социологии. Исследователи прогнозируют результат юмориста в 27%. Высокие рейтинги шоумена связаны с тем, что такие люди, как он, хорошо медийно представлены, но при этом у них нет отрицательного рейтинга, - "просто они не были во власти".

На вопрос, почему люди выбирают Зеленского, они ответили, что он новое лицо в политике и вне нынешней системы. Этот вариант намного опередил остальные.

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Зеленский - новое лицо в политике и вне нынешней системы
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Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. На пост главы государства зарегистрировались 44 кандидата. Это рекордное число претендентов на высший пост за всю историю страны.

Из-за большого числа кандидатов в президенты Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) пришлось скорректировать бюджет. В утвержденной ранее смете были предусмотрены расходы из расчета 25 кандидатов. Теперь сумма расходов самой комиссии увеличилась почти на 372 тысячи долларов и составила 10,28 миллиона долларов.

Данные общенационального опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз» при поддержке Киевского пресс-клуба, говорят о том, что е

КСТАТИ

Кандидаты в президенты Украины 2019: шут, миллиардер, "газовая принцесса" с косой и другие

ЦИК Украины зарегистрировал двадцать восемь кандидатов в президенты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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