2019-02-23T19:21:06+03:00
В мире

В США темнокожих школьников заставили собирать хлопок и петь "песни рабов"

Детей вывели на работы в поле под предлогом проведения урока на тему Великой депрессии [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В администрации школы заявили, что это была играВ администрации школы заявили, что это была играФото: скриншот с видео
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Настоящий скандал разгорелся в американском штате Южная Каролина, после того как ученикам одной из местных школ пришлось собирать хлопок и петь песни, которые раньше во время работ исполняли рабы.

Мероприятие было проведено в специализированном учреждении в рамках выездного урока на тему Великой депрессии. На кадрах видно, что школьники стоят в поле и под присмотром педагогов поют песню, слова которой гласят: "Мне нравится, когда ты наполняешь мешок. Мне нравится, когда ты не разговариваешь. Заработай для меня деньги". При этом многие ребята смеются и, похоже, не понимают, о чем именно говорится в тексе.

Американских темнокожих школьников заставили собирать хлопок и петь песни рабов .

Тревогу подняла мать одного из детей, который, ко всему прочему, является темнокожим. Женщина рассказала, что в прошлом ее предки также собирали хлопок, а потому она не хочет, чтобы ее сын занимался тем же да еще и думал, будто это весело.

В администрации школы на такие претензии заявили, что все происходящее было простой игрой. По их словам, текст так называемой "рабской песни" написал темнокожий учитель, родители которого также были задействованы на хлопковых плантациях в конце 1920-х годов. Более того, само учреждение было создано афроамериканцами, уже давно преподающими подобные "полевые" уроки, передает Fox News.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в американском городе Монтгомери открылся Музей наследия, экспозиция которого посвящена работорговле и линчеванию людей в США. На территории музея был организован Мемориал мира и справедливости, где на 800 плитах выбиты имена бывших рабов и даты их гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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