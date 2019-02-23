Станция московского метро "Каховская" будет закрыта до 2021 года

СЕГОДНЯ 19:34 2019-02-23T19:34:37+03:00

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Станция "Каховская" московского метрополитена будет закрыта на реконструкцию уже в ближайшие месяцы. По словам заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина, данный участок Большой кольцевой линии начнет функционировать лишь к 2021 году.

"В ближайшие месяцы мы ее закроем под реконструкцию для того, чтобы к концу 2020 года завершить участки на Южном и Юго-Восточном участке ", - сказал замградоначальника.

При этом он напомнил, что "Каховская" станция одноименной линии станет частью БКЛ, а потому нуждается в полной модернизации. Платформу построили более 30 лет назад и ее необходимо снабдить более современным технологиями, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что протяженность Большой кольцевой линии составит рекордные 70 километров. В данную транспортную систему войдет не только метро, но и железная дорога, а также хорды. Также в планах построить 41 новую станцию и пять электродепо.

ИСТОЧНИК KP.RU