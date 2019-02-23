Станция московского метро "Каховская" будет закрыта до 2021 года
Станция "Каховская" московского метрополитена будет закрыта на реконструкцию уже в ближайшие месяцы. По словам заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина, данный участок Большой кольцевой линии начнет функционировать лишь к 2021 году.
"В ближайшие месяцы мы ее закроем под реконструкцию для того, чтобы к концу 2020 года завершить участки на Южном и Юго-Восточном участке ", - сказал замградоначальника.
При этом он напомнил, что "Каховская" станция одноименной линии станет частью БКЛ, а потому нуждается в полной модернизации. Платформу построили более 30 лет назад и ее необходимо снабдить более современным технологиями, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что протяженность Большой кольцевой линии составит рекордные 70 километров. В данную транспортную систему войдет не только метро, но и железная дорога, а также хорды. Также в планах построить 41 новую станцию и пять электродепо.
ИСТОЧНИК KP.RU