Под колесами поезда на МЦК погиб мужчина

СЕГОДНЯ 22:33 2019-02-23T22:33:41+03:00

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Под колесами пассажирского поезда Московского центрального кольца погиб мужчина. Инцидент произошел в субботу, 23 февраля, на перегоне между станциями "Ростокино" и "Ботанический сад". Такую информацию предоставили в пресс-службе Управления на транспорте министерства внутренних дел России по ЦФО.

«На перегоне "Ростокино" - "Ботанический сад" смертельно травмирован 31-летний мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

Между тем, как уточняет агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы города, данный инцидент никак не повлиял на работу МЦК.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее трагический инцидент произошел также в столичном метрополитене на станции "Тропарево" Сокольнической линии - один из пассажиров подземки упал на рельсы. Когда специалисты извлекли мужчину на платформу, он был уже мертв.

ИСТОЧНИК KP.RU