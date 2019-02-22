Мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро
Трагический инцидент произошел минувшим вечером в четверг, 22 февраля, на станции "Тропарево" Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Изначально было известно лишь о том, что пассажиров, направлявшихся в сторону "Саларьево", без объяснения причин высадили на станции метро "Университет", а работник метро через громкоговорители рекомендовал им пользоваться наземным транспортом.
Позже выяснилось, что причиной остановки движения поездов стал инцидент на станции "Тропарево", где мужчина упал на рельсы и скончался. Его тело уже изъяли. Движение на линии полностью восстановлено.
"Поезда на Сокольнической линии метро сейчас едут по графику", - цитирует РИА Новости пресс-службе подземки.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее на этой неделе похожий инцидент произошел на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Студент одного из столичных вузов упал прямо под поезд. Молодому человеку удалось выжить, однако он получил открытую черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому, а также переломы бедра и предплечья.
Появилось видео со станции метро Рязанский проспект, где человек упал на рельсы.
ИСТОЧНИК KP.RU