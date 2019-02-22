Мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-22T09:24:47+03:00

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Трагический инцидент произошел минувшим вечером в четверг, 22 февраля, на станции "Тропарево" Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Изначально было известно лишь о том, что пассажиров, направлявшихся в сторону "Саларьево", без объяснения причин высадили на станции метро "Университет", а работник метро через громкоговорители рекомендовал им пользоваться наземным транспортом.

Позже выяснилось, что причиной остановки движения поездов стал инцидент на станции "Тропарево", где мужчина упал на рельсы и скончался. Его тело уже изъяли. Движение на линии полностью восстановлено.

"Поезда на Сокольнической линии метро сейчас едут по графику", - цитирует РИА Новости пресс-службе подземки.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на этой неделе похожий инцидент произошел на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Студент одного из столичных вузов упал прямо под поезд. Молодому человеку удалось выжить, однако он получил открытую черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому, а также переломы бедра и предплечья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692381" frameborder="0"></iframe> Появилось видео со станции метро Рязанский проспект, где человек упал на рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU