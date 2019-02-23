2019-02-23T23:19:16+03:00
Спорт

Россиянка Никитина завоевала Кубок мира по скелетону

Впервые россиянка стала призером в личном зачете в скелетоне
Юлия ДИВЕЕВА
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Впервые Кубок мира по скелетону завоевала россиянкаВпервые Кубок мира по скелетону завоевала россиянкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала Кубок мира. В субботу спортсменка заняла пятое место на заключительном этапе соревнований в Калгари, что позволило ей занять первое место в общем зачете.

До этого наши скелетонистки еще ни разу не становились призерами в личном зачете по итогам сезона.

"Победа Лены в общем зачете Кубка мира стала для меня в какой-то степени сюрпризом. Но, с другой стороны, никакого чуда не произошло, мы готовились к этому сезону", - признался личный тренер спортсменки Денис Алимов.

Он отметил, что Никитина стала психологически сильнее и тверже после того, как в прошлом году ее не допустили к Олимпиаде. По мнению Алимова, его подопечная готова к борьбе за золотую медаль предстоящего чемпионата мира, передает ТАСС.

"То, что сегодня случилось, это впервые в истории российского женского скелетона. У Лены хватит физических и моральных сил, чтоб подготовиться к чемпионату мира… Я думаю, она готова к этой битве, но это спорт, все может случиться, все хотят выиграть, но сделаем все, чтобы стать первыми", - пообещал тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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