«Рома» Альфонса Куарона получила «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке

СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-25T06:45:11+03:00

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В Лос-Анджелесе продолжается 91-я церемония вручения премии «Оскар». Заветную золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получил режиссёр Альфонсо Куарон за ленту «Рома».

Картина также была отмечена наградой Американской академии киноискусств за лучшую операторскую работу. Трансляцию из голливудского театра «Долби» ведет телеканал ABC.

Напомним, «Рома» также претендует на награды еще в нескольких номинациях: в частности, как лучший фильм, за лучший оригинальный сценарий и за лучшую режиссуру, за лучшее исполнение женских главной (Ялица Апарисио) и второплановой (Марина де Тавира) ролей.

Как писал сайт kp.ru, черно-белая лента рассказывает о жизни семьи среднего класса в мексиканской столице Мехико в 70-х годах прошлого века. В центре истории – девушка по имени Клео. Служанка, которая живет в доме своих «белых» хозяев и воспитывает их четверых детей. Когда ее работодательницу вместе с детьми бросает муж, Клео сама узнаёт, что беременна.

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Трейлер Рома (2018).Режиссер: Альфонсо Куарон

ИСТОЧНИК KP.RU