10 главных претендентов на Оскар 2019

1. «Богемская рапсодия»

Режиссер - Брайан Сингер

В ролях: Рэми Малек, Люси Бойнтон, Майк Майерс

Номинации: Лучший фильм, лучшее исполнение главной мужской роли (Рэми Малек), лучшие монтаж, звуковой монтаж, сведение звука.

Худший фильм из представленных в номинации - традиционный, банально сделанный биопик великого Фрэдди Меркури, солиста выдающейся британской рок-группы Queen. Тот случай, когда не очень молодые актеры в париках открывают рот под всем известные трэки, а сюжет представляет собой тупое перечисление фактов «жизни замечательных людей»: присоединился к рок-группе, записали песню, послали подальше менеджера, не оценившего «Богемскую рапсодию», стал звездой, ушел из группы, вернулся в группу, заболел, триумфально выступил на стадионе «Уэмбли», а тупой менеджер посыпал голову пеплом. Можно только порадоваться за не очень похожего на Фрэдди, а главное лишенного его харизмы, известного только по сериалу «Мистер Робот» актера Рэми Малека, получившего кучу номинаций за эту роль, но лично мне он кажется очень неубедительным. Куда интереснее был бы в этой роли знаменитый комик Саша Барон Коэн, которому прочили роль Фрэдди и у которого с харизмой полный порядок, но члены группы Queen выступили против него, опасаясь, что он перетянет одеяло на себя. Ну, перетянул бы - Фрэдди Меркури тоже это делал. Единственная польза от этого унылого зрелища - то, что поколения, родившиеся после смерти Фрэдди Меркури, напомнили о том, что это был за певец, не чета нынешним.

Богемская рапсодия Официальный трейлер 2 HD.Богемская рапсодия Официальный трейлер 2 HD

2. «Власть»

Режиссер - Адам МакКей

В ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Сэм Рокуэлл, Стив Каррелл

Номинации: Лучший фильм, режиссура, лучший оригинальный сценарий, лучшее исполнение главной мужской (Кристиан Бэйл), второплановой женской (Эми Адамс) и второплановой мужской роли (Сэм Рокуэлл), лучшие монтаж и грим.

«Власть» - художественно-публицистическое повествование о том, как изгнанный из Йельского университета лузер по имени Дик Чейни стал ключевой фигурой в американской политике и, во многом, сделал ее такой, какой мы ее сейчас знаем. Алкаш-электрик в минуту короткого просветления дает своей жене (Эми Адамс) обещание перестать быть полным ничтожеством - и вот уже втирается в доверие к Дональду Рамсфелду (Стив Каррелл), министру в администрации Никсона. Руководствуясь почерпнутой от него мудростью никогда не высовываться и держать язык за зубами, он делает потрясающую карьеру в Белом доме - сначала главой администрации при президенте Форде, потом конгрессменом и министром обороны, и наконец - вице-президентом при Буше-младшем (уморительный Сэм Рокуэлл). На последней позиции Чейни удается подмять под себя институт президентства и стать серым кардиналом американской политики, демоном, стоящим за самыми постыдными ее делишками в эпоху после 11 сентября - в том числе вторжения в Ирак и казни Саддама Хусейна. Безжалостный фильм, выполненный в уникальном для биографии ныне живущего политика жанре черной комедии, рисует Чейни в самом прямом смысле бессердечным истуканом - в ключевой сцене у него в хирургических целях вынимают сердце. Фильм Адама МакКея, лауреата «Оскара» за «Игру на понижение», местами напоминает телепередачу, в которой закадровый голос и титры объясняют нюансы американской политики и карьеры его главного героя. В терминах сегодняшней российской пропаганды эту телепередачу можно было бы назвать американофобской - ее пафос полностью совпадает с тем, что с утра до вечера транслируется по нашему ТВ. Даже история с поддельной «пробиркой Колина Пауэлла», из-за которой начался весь сыр-бор в Ираке - война, в которой погибло четыре с половиной тысячи американских солдат и немыслимое количество иракцев - антиамериканская пропаганда в России и «антиамериканский» голливудский фильм трактуют с абсолютно одинаковых позиций. Исполнитель главной роли Кристиан Бэйл играет Чейни так, что поверить в то, что это загримированный артист иногда просто невозможно. Учитывая политический контекст и качество его перевоплощения, можно предположить, что «Оскар» за главную мужскую роль достанется именно ему.

Власть Русский трейлер (2019).Русский трейлер фильма Власть, 2019 Дата выхода в РФ 21 Февраля 2019

3. «Звезда родилась»

Режиссер - Брэдли Купер

В ролях: Брэдли Купер, Леди Гага, Скотт Эллиот

Номинации: Лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшее исполнение главной женской (Леди Гага), главной мужской (Брэдли Купер) и второплановой мужской роли (Скотт Эллиот), лучшие операторская работа, песня, звуковой монтаж.

Сюжет, лежащий в основе «американской мечты», о «человеке ниоткуда», который может добиться всего, если у него есть терпение, талант и вера в себя, а точнее - если он попал к нужным людям в нужное время, воплощен на экране под этим названием в четвертый раз (сначала был классический голливудский мюзикл 1937 года, потом его знаменитый ремейк 1954 года, снятый Джорджем Кьюкором с Джуди Гарлэнд в главной роли, и еще один в 1976-м с Барброй Страйзенд ). И странно, что всего лишь в четвертый.

Гага играет продавщицу супермаркета по имени Алли, исполняющую репертуар Эдит Пиаф в клубе среди переодетых в женщин мужчин. Там случайно оказывается герой дебютирующего в режиссуре Брэдли Купера - сильно пьющая рок-звезда, который сразу распознает в Гаге большой талант и вытаскивает ее на сцену. Но рассвет одной звезды означает закат другой, и с этим ничего не поделаешь.

Дебютирующая на большом экране Гага вполне справляется с предложенной ей ролью. Когда привыкаешь к ее, прямо скажем, не самому фотогеничному (к тому же еще и подпорченному ботоксом в районе глаз и рта) лицу, то даже где-то веришь в то, что она может работать в супермаркете. Но Гага не только очевидно талантлива, но и умна: прекрасно понимая, что страшна, она не стесняется подробно обыгрывать свои недостатки в фильме - в отличие от не столь удачливых и умных особ, считающих себя королевами. Благодаря такому подходу она приобрела себе дополнительно несколько миллионов сердец. И, возможно, сейчас получит и «Оскара».

Звезда родилась Русский трейлер (2018).Русский трейлер фильма Звезда родилась

4. «Зеленая книга»

Режиссер - Питер Фаррелли

В ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али

Номинации: Лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, лучшее исполнение главной мужской (Вигго Мортенсен) и второплановой мужской роли (Махершала Али), лучший монтаж.

Питер Фаррелли, вместе со своим братом Бобби снимавший знаменитые грубые комедии «Тупой и еще тупее», «Все без ума от Мэри», «Я, снова я и Ирэн», «Застрял в тебе», «Девушка моих кошмаров», «Три балбеса» (за такие фильмы «Оскаров» не дают), внезапно снял нравоучительный и «серьезный» фильм на «важную тему», но врожденный юмор помог ему сделать его легким и обаятельным. В основе реальная история концертного тура чернокожего пианиста Дона Ширли по расистским южным штатам в начале 1960-х, когда негров там еще чуть ли не линчевали. Чтобы выжить в этой поездочке, Ширли вербует в качестве личного водителя итальянского пройдоху Тони Валлелонгу, работавшего вышибалой в баре. Между ними, такими разными, кажется, нет и не может быть ничего общего, но им нужно быть вместе - иначе никак. Конечно, к финалу они станут лучшими друзьями: Ширли даст Тони прививку высокой культуры, а Тони сделает так, чтобы он чувствовал себя чуть комфортнее, когда афро-американцев, сколь угодно богатых и знаменитых, не пускали в туалеты и рестораны белых людей. А в целом, это кино, доступно объясняющее, почему Америка - великая страна, способная медленно, с большим трудом и ошибками менять свою матрицу, а не наступать раз за разом, как некоторые, на одни и те же оглобли.

Если считать, что есть такое понятие, как образцовый «оскаровский» фильм, то «Зеленая книга» - именно такой фильм.

- Он посвящен серьезной и важной теме расизма и борьбы с ним, но при этом сделан не тяжеловесно и не занудно,

- основан на реальных событиях, но при этом комедия.

- рассказывает о сближении диаметрально противоположных людей, намекая, что в каком-то идеальном мире все люди братья, пробуждая таким образом в зрителе добрые чувства.

- содержит актерское перевоплощение, от которого тащатся американские киноакадемики - тут его демонстрирует Вигго Мортенсен: все уже немного позабыли, что он, вообще-то, датчанин, потому что он безукоризненно воспроизводит любой акцент, на котором играет, - в том числе русский, а в данном случае - бруклинский, приличествующий гопнику-италоамериканцу.

Кстати, все эти пункты наличествуют в еще одном номинанте, политической комедии, «Власть» - она является серьезным конкурентом «Зеленой книге».

Зелёная книга Русский трейлер (2019).

5. «Никогда не отводи глаз»

Режиссер - Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

В ролях: Том Шиллинг, Паула Беер, Себастьян Кох

Номинации: Лучший фильм на иностранном языке, лучшая операторская работа

Лауреат «Оскара» за фильм «Жизнь других» немец Флориан Хенкель фон Доннерсмарк снял очень традиционную работу о современном художнике (прототипом является Герхард Рихтер). Но, возможно, в этом и состоит его главная сила. Почему кино о современных художниках должно быть обязательно дадаистским и смотреть его должны только искусствоведы? Почему бы не рассказать о современном искусстве так, чтобы оно стало интересно и домохозяйкам? К тому же современные художники (некоторые, но не все) тоже были детьми, и не сразу начинали стоять на голове, а когда-то ходили ногами.

Кинороман (а лучше бы все же телероман) Доннерсмарка под названием «Работа без авторства» (английское название - «Никогда не отводи глаз») продолжается 188 минут, которые, надо отдать ему должное, совсем не скучно смотреть, и охватывает почти 30 первых лет жизни обобщенного персонажа по имени Курт (отличный актер Том Шиллинг), пришедшихся на самый страшный период жизни Германии. Но политические события даны через призму зрения художника, даже когда он еще ребенок. Зачистку фашистами всякого современного искусства мы наблюдаем глазами крошечного человека, которому явно по душе цветовые пятна Кандинского. Но искусство названо дегенеративным - а вслед за этим в печь идут люди с особенностями развития, в том числе любимая тетя будущего художника, память о которой он будет нести всю жизнь.

Проходит война и вместе с образованием ГДР наступает эпоха социалистического реализма с необходимостью воспевать пролетариат и малевать его на стенах министерств, что послушно и делает молодой Курт, пока ему ни приходит в голову счастливая мысль бежать в ФРГ. Доннерсмарк ставит роскошную мелодраму, поэтому идея о том, что художник в Германии не может быть не связан с прошлым своей страны, решается им так, как и положено в этом жанре: любимая девушка Курта (Паула Беер из «Франца» Озона) оказывается дочерью врача-убийцы (Себастьян Кох), отправившего его тетю в газовую камеру.

6. «Рома»

Режиссер - Альфонсо Куарон

В ролях: Ялица Апарисио, Марина де Тавира

Номинации: Лучший фильм, лучший фильм на иностранном языке, лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий, лучшее исполнение главной (Ялица Апарисио) и второплановой женской роли (Марина де Тавира), лучшие операторская работа, монтаж, монтаж звука, работа художника.

Режиссер одной из серий про Гарри Поттера и уже принесшей ему «Оскара» «Гравитации», Альфонсо Куарон снял не просто самый личный свой фильм, но настоящее большое авторское кино, черно-белую фреску о взрослении в 1970-е годы, нечто, вдохновленное «Амаркордом» Феллини («амаркорд» на одном из итальянских диалектов означает «я вспоминаю») и напоминающее работы Алексея Германа, которые Куарон едва ли видел. Как и они, «Рома» (в название вынесен район мексиканской столицы, где жила семья режиссера и где происходит действие) - акт иммерсивного погружения в чуждую зрителю временную, материальную и чувственную среду.

Удивительнее всего то, что компания «Нетфликс» (более 100 миллионов подписчиков в мире) выделила на это большие деньги - фильм с непрофессиональными актёрами, снятый на диалекте «чиланго», на котором говорят только в Мехико-сити и на котором видит сны режиссер - у Куарона, выступающего здесь в качестве режиссёра, сценариста, оператора и монтажёра, было 108 съёмочных дней (!) на воплощение своих снов и воспоминаний. Ради съёмок был полностью, вплоть до мебели, воспроизведен дом его детства. Вот вам и драконовская капиталистическая система хозяйствования.

В центре фрески, практически лишенной крупных и средних планов, - ничем не примечательная девушка Клео, служанка коренной мексиканской национальности, живущая в доме своих «белых» хозяев и воспитывающая их четверых детей. Классовое разделение приглушено: ясно кто здесь моет пол, а кто читает книги, но налицо и полное женское взаимопонимание и даже единение в беде. В то время, как ее работодательницу с четырьмя прелестными детьми бросает муж, саму Клео, узнав, что она беременна, посылает подальше единственный мужчина в ее половой жизни, предварительно продемонстрировав в обнаженном виде владение боевыми искусствами. Это, собственно, весь «сюжет». Но 135-минутный фильм Куарона до краев наполняет вещество жизни, в которой на равных правах существует, увы, и расстрел полицией студентов (Клео с пожилой матерью своей хозяйки Софии становится свидетелем этих событий во время покупки детской кроватки), и купание в океане, обладающем ничуть не менее летальной силой, чем творящаяся на твоих глазах История.

Лично Куарон номинирован сразу на пять «Оскаров» - как продюсер, режиссер, оператор и сценарист «Ромы».

Трейлер Рома (2018).Режиссер: Альфонсо Куарон

7. "Фаворитка"

Режиссер - Йоргос Лантимос

В ролях: Оливия Колман, Рэйчел Вайс, Эмма Стоун

Номинации: Лучший фильм, лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий, лучшее исполнение главной (Оливия Колман) и второплановых женских ролей (Рэйчел Вайс, Эмма Стоун), лучшие операторская работа, костюмы, монтаж, работа художника.

Не раз удивлявший международную кинообщественность («Лобстером» и «Убийством священного оленя») грек Йоргос Лантимос, впервые поставил фильм не по собственному сценарию, наступив на горло своей авторской песне. И вот результат - 10 номинаций на «Оскара». При этом «Фаворитка» - ещё одно, пусть даже и тронутое чёрным юмором, формальной прихотливостью, нетривиальной пластикой и фирменным абсурдизмом костюмно-историческое повествование о возвышении одной придворной фаворитки за счёт другой. Не сказать, что ничего подобного мы не видели. Время действия - начало 18 века. Предмет придворной борьбы - страшная, глупая и больная, но все еще похотливая английская королева Анна (Оливия Колмен). Явившись ко двору с поручительством от дядюшки, чумазая (накануне упала с кареты) экс-дворянка Абигайль (звезда «Ла-ла Лэнда» Эмма Стоун) в прямом смысле слова возносится из грязи в князи. Втершись в доверие к действующей королевской фаворитке леди Мальборо (Рэйчел Вайс). Подглядев, как еле живая королева привычно вступает в противоестественную связь с указанной леди. После чего, наконец, запустив и собственный язык в неаппетитную королевскую плоть - впрочем, к удовлетворению Ее величества. Однако это все мелочи - ежу понятно, что лупоглазая Абигайль не остановится и перед вещами куда более аморальными. Но, помилуйте, что же здесь нового? Как сказала моя подруга, покидая просмотр, мы это и так каждый день видим в нашей, вовсе не королевской жизни.

Фаворитка (2019). Русский трейлер

8. "Холодная война"

Режиссер - Павел Павликовский

В ролях: Иоанна Кулиг, Томаш Кот

Номинации: Лучший фильм на иностранном языке, лучшие режиссура и операторская работа

Фильм поляка Павла Павликовского («Оскар» за его предыдущий фильм «Ида») - забойная мелодрама на историческом материале, вдохновленная судьбой родителей режиссёра, покончивших с жизнью в результате двойного самоубийства. Герои этого социалистического нуара - музыкант, руководящий чём-то вроде польского ансамбля Игоря Моисеева, но больше интересующийся заграничным джазом, и "любовь его жизни" - солистка этого ансамбля, свободолюбивая и норовистая девушка с тёмным прошлым (зарезала собственного отца - харассмент был, оказывается, и в 1940-е годы). Музыкант Виктор мечтает сбежать в Париж, что и делает во время гастролей. Позже к нему присоединяется и Зуля, но французский расслабон пагубно влияет на загадочную славянскую душу, которую начинают одолевать разнообразные экзистенциальные мучения. Любящие друг друга герои не могут ни быть вместе, ни быть порознь. Они возвращаются в соцлагерь (в самом прямом смысле слова «лагерь»), где героя упекают в тюрьму, а там и до трагического финала недалеко. Павликовский мастерски сбивает в короткую, напряженную киноповесть не только дофантазированную историю своей семьи, но и немалый кусок послевоенной истории Европы - действие фильма охватывает многие ее уголки на протяжении 20 лет, от послевоенных сталинских заморозков до оттепели. Это постановочное мастерство было оценено в Канне, где Павликовский удостоился приза за лучшую режиссуру - и теперь сразу три номинации на «Оскара», что почти невозможно для польского фильма.

Холодная война - Официальный трейлер (HD).В кино с 15 ноября. История невозможной любви в невозможное время.

9. «Черная пантера»

Режиссер - Райан Куглер

В ролях: Чэдвик Боузмен, Майкл Б. Джордан, Лупита Ньонго

Номинации: Лучший фильм, лучшие костюмы, музыка, песня, работа художника, звуковой монтаж, сведение звука.

Первый фильм из снятых по комиксам «Марвел», получивший главную «оскаровскую» номинацию, действительно впечатляет размахом исполнения и умением авторов придать комиксовой реальности убедительность и масштаб мифа. На фоне прошлогодних скандалов под хэштэгом #оскарслишкомбелый Академия не могла не оценить и факт занятости в одном фильме практически всех известных голливудских чернокожих актеров, так же как и его огромные сборы, и потенциал стать успешнейшим киносериалом. По сюжету принц Т’Чалла после смерти отца возвращается на свою африканскую родину - в маленькую страну Ваканду, прикидывающуюся самой отсталой и бедной на континенте, но в действительности обладающей самыми передовыми технологиями и огромными залежами самого крепкого и ценного металла - вибраниума. Их, ясное дело, мечтают прибрать к рукам американцы, которые начинают что-то разнюхивать благодаря спецагенту ЦРУ (Мартин Фримэн, он же доктор Ватсон из сериала, - единственный белый артист в фильме). Поэтому принц должен принять от своего отца-короля сверхспособности Черной пантеры - супергероя в непробиваемом костюме из вибраниума. Но о них мечтает и убедительный антигерой по кличке Киллмонгер - обозленный двоюродный брат принца, претендующий на трон Ваканды. Он - горячая голова, воинственный повстанец, желающий поставить технологии и оружие Ваканды на службу всего бедствующего африканского континента. Но и принц осознает необходимость делиться своим процветанием и мудростью с прозябающим человечеством, поэтому Ваканда выходит из тени. Поединки и побоища на мечах, новороченные звездолеты и боевые носороги в збруе привлекли внимание 5-летних мальчиков, а содержащийся в фильме месседж - серьезных дядь и теть. Жизнь на планете началась с черного континента, напоминает фильм, и новое мышление, предполагающее строительство мостов, а не стен, должно шагнуть в мир отсюда же.

ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА трейлер 2 Русский (2018).

10. «Чёрный клановец»

Режиссер - Спайк Ли

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Адам Драйвер

Номинации: Лучший фильм, лучшая режиссура, лучший адаптированный сценарий, лучшее исполнение второплановой мужской роли (Адам Драйвер), лучшие музыка и монтаж.

Отмеченный второй по значению наградой Каннского фестиваля, Гран-при, фильм знаменитого чернокожего режиссера - упоительная комедия положений (основанная, однако, на реальных событиях) и жесткая политическая сатира в одном гремучем флаконе. По сюжету чёрный новичок-полицейский (сын Дензела Вашингтона Джон Дэвид Вашингтон) решает вступить в ку-клукс-клановскую банду, для чего внедряет в нее своего белого коллегу, по национальности еврея (Адам Драйвер), сам сосредотачиваясь на телефонных переговорах с ее лидером. Копы под прикрытием, конечно, рискуют разоблачением со стороны не таких уж тупых белых расистов-гопников, и это сообщает фильму некое напряжение. Но основной его источник, хотя действие и происходит в 1980-х, - это прямая связь фильма с текущим моментом. Многие реплики белых расистов представляют собой прямые цитаты из Дональда Трампа, а финальные кадры сняты на улицах Шарлотвилля во время волнений, инспирированных риторикой нынешнего американского лидера - нет сомнений, о чем именно хочет сказать Спайк Ли в своем веселом, живом, развлекательном, но полном энергии и пафоса правого дела фильме.