Вратарь «Челси» отказался уходить на замену
Во время матча за Кубок лиги вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага отказался повиноваться указаниям главного тренера и уходить с поля перед серией пенальти.
В матче против «Манчестер Сити» Кепа Аррисабалага, голкипер «Челси», получил травму колена, после чего главный тренер «аристократов» Маурисио Сарри принял решение заменить вратаря перед серией пенальти - основное время и дополнительное закончились в сухую ничью.
Однако вратарь отказался повиноваться и уходить с поля. Свое поведение он объяснил в на странице в Твиттер. Произошедшее Аррисабалага назвал недопониманием между ним и Сарри.
«Тренер решил, что я не могу продолжать игру, а я показывал, что готов помогать команде, пока медики не вернулись на скамейку и не передали Сарри мои слова», — написал футболист в социальной сети.
Футболист так же отметил, что разочарован проигрышем. Кепа пропустил четыре удара из пяти, в то время как голкипер Ман Сити взял два удара из пяти, и как результат, принес своей команде Кубок.
ИСТОЧНИК KP.RU