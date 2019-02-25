Вратарь «Челси» отказался уходить на замену

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-25T14:25:56+03:00

Во время матча за Кубок лиги вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага отказался повиноваться указаниям главного тренера и уходить с поля перед серией пенальти

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Во время матча за Кубок лиги вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага отказался повиноваться указаниям главного тренера и уходить с поля перед серией пенальти.

В матче против «Манчестер Сити» Кепа Аррисабалага, голкипер «Челси», получил травму колена, после чего главный тренер «аристократов» Маурисио Сарри принял решение заменить вратаря перед серией пенальти - основное время и дополнительное закончились в сухую ничью.

Однако вратарь отказался повиноваться и уходить с поля. Свое поведение он объяснил в на странице в Твиттер. Произошедшее Аррисабалага назвал недопониманием между ним и Сарри.

«Тренер решил, что я не могу продолжать игру, а я показывал, что готов помогать команде, пока медики не вернулись на скамейку и не передали Сарри мои слова», — написал футболист в социальной сети.

Футболист так же отметил, что разочарован проигрышем. Кепа пропустил четыре удара из пяти, в то время как голкипер Ман Сити взял два удара из пяти, и как результат, принес своей команде Кубок.

ИСТОЧНИК KP.RU