2019-02-25T14:25:56+03:00
Спорт

Вратарь «Челси» отказался уходить на замену

Во время матча за Кубок лиги вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага отказался повиноваться указаниям главного тренера и уходить с поля перед серией пенальти
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Кепа Аррисабалага.Кепа Аррисабалага.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время матча за Кубок лиги вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага отказался повиноваться указаниям главного тренера и уходить с поля перед серией пенальти.

В матче против «Манчестер Сити» Кепа Аррисабалага, голкипер «Челси», получил травму колена, после чего главный тренер «аристократов» Маурисио Сарри принял решение заменить вратаря перед серией пенальти - основное время и дополнительное закончились в сухую ничью.

Однако вратарь отказался повиноваться и уходить с поля. Свое поведение он объяснил в на странице в Твиттер. Произошедшее Аррисабалага назвал недопониманием между ним и Сарри.

«Тренер решил, что я не могу продолжать игру, а я показывал, что готов помогать команде, пока медики не вернулись на скамейку и не передали Сарри мои слова», — написал футболист в социальной сети.

Футболист так же отметил, что разочарован проигрышем. Кепа пропустил четыре удара из пяти, в то время как голкипер Ман Сити взял два удара из пяти, и как результат, принес своей команде Кубок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ущерб от крупного пожара в Праге оценен в 1 млн евро
«Валенсия» упустила победу на последних минутах матча против «Леганес»
Путин поручил проработать идею упрощения выдачи виз иностранным туристам
В Сирии восстановили разрушенные фармацевтические заводы
Путин поручил снизить комиссии за безналичный перевод денежных средств
Лавров: США надавили на Сеул в вопросе переговоров с КНДР
Украинскую певицу Джамалу уличили в выступлениях в России
Лидия Федосеева-Шукшина после госпитализации находится в тяжелом состоянии
В Кремле сообщили, что Путин и Трамп не обсуждали саммит США-КНДР
Путина проинформируют о просьбе взять под контроль дело Baring Vostok
Ученые: поваренная соль может провоцировать аллергию
Экс-глава Генштаба Украины задержан в Киеве по подозрению в госизмене
Появилось видео проводов поезда Ким Чен Ына на встречу с Трампом