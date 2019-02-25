2019-02-25T14:10:38+03:00
Политика

Путин поручил снизить комиссии за безналичный перевод денежных средств

Предложения по данному вопросу должны подготовить правительство и Центробанк России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство и Центральный банк РФ должны подготовить предложения по снижению комиссий для операций по безналичному переводу денежных средств. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин по итогам форума общественной организации "Деловая Россия", который состоялся 6 февраля 2019 года.

"Банку России подготовить совместно с Правительством Российской Федерации и представить предложения о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В документе уточняется, что речь идет лишь о тех операциях, которые осуществляются в условиях безналичных расчетов, в частности, с использованием банковских карт.

Все идеи по данному вопросу должны быть представлены до 30 апреля. Ответственными за реализацию условий назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее ЦБ, Минфин и Федеральная антимонопольная служба призвали вовсе отменить комиссии за переводы в пределах одного учреждения. В ведомствах считают, что такие сборы являются недопустимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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