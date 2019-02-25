2019-02-25T14:22:19+03:00
Политика

В Сирии восстановили разрушенные фармацевтические заводы

В стране планируют запустить производство детских антибиотиков
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Сирии возобновят производство детских антибиотиковВ Сирии возобновят производство детских антибиотиковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Крупнейшая фармацевтическая компания в Сирии запустила первую после военных действий линию производства. Местным жителя удалось восстановить уже несколько цехов.

Ранее заводы, которые были расположены в Восточной Гуте, разрушили террористы. Они до основания разбомбили здания и похитили дорогостоящее оборудование. Однако сирийцам удалось восстановить производство и начать выпуск продукции.

Напомним, что военные действия в регионе начались в 2011 году. Заводам по производству антибиотиков и детского питания удалось проработать еще год после начал войны, однако потом сирийцам все же пришлось покинуть рабочие места, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что в ближайшее время готовится к запуску одна из важнейших линий производство — антибиотики для детей. Специалисты уже заканчивают монтаж оборудования. По словам сирийских фармацевтов, основной упор будет сделан на сотрудничестве с российскими компаниями, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ущерб от крупного пожара в Праге оценен в 1 млн евро
«Валенсия» упустила победу на последних минутах матча против «Леганес»
Путин поручил проработать идею упрощения выдачи виз иностранным туристам
Вратарь «Челси» отказался уходить на замену
Путин поручил снизить комиссии за безналичный перевод денежных средств
Лавров: США надавили на Сеул в вопросе переговоров с КНДР
Украинскую певицу Джамалу уличили в выступлениях в России
Лидия Федосеева-Шукшина после госпитализации находится в тяжелом состоянии
В Кремле сообщили, что Путин и Трамп не обсуждали саммит США-КНДР
Путина проинформируют о просьбе взять под контроль дело Baring Vostok
Ученые: поваренная соль может провоцировать аллергию
Экс-глава Генштаба Украины задержан в Киеве по подозрению в госизмене
Появилось видео проводов поезда Ким Чен Ына на встречу с Трампом