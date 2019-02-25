В Сирии восстановили разрушенные фармацевтические заводы

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-25T14:22:19+03:00

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Крупнейшая фармацевтическая компания в Сирии запустила первую после военных действий линию производства. Местным жителя удалось восстановить уже несколько цехов.

Ранее заводы, которые были расположены в Восточной Гуте, разрушили террористы. Они до основания разбомбили здания и похитили дорогостоящее оборудование. Однако сирийцам удалось восстановить производство и начать выпуск продукции.

Напомним, что военные действия в регионе начались в 2011 году. Заводам по производству антибиотиков и детского питания удалось проработать еще год после начал войны, однако потом сирийцам все же пришлось покинуть рабочие места, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что в ближайшее время готовится к запуску одна из важнейших линий производство — антибиотики для детей. Специалисты уже заканчивают монтаж оборудования. По словам сирийских фармацевтов, основной упор будет сделан на сотрудничестве с российскими компаниями, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU