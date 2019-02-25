2019-02-25T14:26:43+03:00
Политика

Путин поручил проработать идею упрощения выдачи виз иностранным туристам

Речь идет, в частности, о расширении практики оформления электронных документов, необходимых для въезда в нашу страну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил-Метцель ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил-Метцель ТАСС
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Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел совместно проработать идею упрощения визового режима для иностранцев, въезжающих в нашу страну с туристическими целями. При этом в помощь внешнеполитическому ведомству были назначены министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Ростуризм.

"МИДу России подготовить совместно с МВД России, ФСБ России и Ростуризмом и представить предложения об упрощении порядка оформления виз (в том числе путем расширения практики оформления электронных виз)", - говорится в перечне поручений, отданных президентом по итогам форума "Деловой России"

На сайте Кремля уточняется, что предложения по данному вопросу должны быть представлены главе государства до 31 марта 2019 года. Ответственными за их подготовку назначены главы четырех указанных выше ведомств.

"КП" писала о том, что ранее во время оглашения послания Федеральному Собранию Путин отметил огромный интерес иностранцев к российской культуре, природе и памятникам, который лишь усилился после проведения в нашей стране Чемпионата мира по футболу.

Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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