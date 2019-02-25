2019-02-25T15:03:38+03:00
Политика

Песков: Путин не говорил о намерении РФ направить ракеты в сторону США

Пресс-секретарь президента дал комментарии по поводу телесюжета, в котором были названы места в Соединенных Штатах для возможного удара «Циркон»
Елена Гильманова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Говоря о возможном применении ракеты «Циркон» президент России Владимир Путин не называл никаких географических пунктов, и Кремль не имеет никакого отношения к редакционной политике телеканалов. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал телесюжет, в котором были названы центры принятия решений в Соединенных Штатах для возможного нанесения ударов ракета «Циркон».

«В данном случае вопрос можно адресовать непосредственно к телеканалу. Я хочу заметить, что, собственно, когда президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально... и при этом нацелить на наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений», - сказал Песков.

В воскресенье, 24 февраля, в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1», входящим во ВГТРК, были названы американские военные центры принятия решений, которые могут стать целями для ракет «Циркон» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России.

Этими целями были названы три объекта на Восточном побережье: здание Пентагона, правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления президента и командный центр Комитета начальников штабов Форт-Ритчи. На Западном побережье управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами Джим-Крик.

О разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» со скоростью полета в девять махов, что в девять раз превышает скорость звука, рассказал на прошедшем послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент также пояснил, что дополнительных затрат на размещение ракет не потребуется, так как они могут «запускаться с тех же пусковых установок, что и новейшие российские противокорабельные ракеты "Калибр"».

ИСТОЧНИК KP.RU

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