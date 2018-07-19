В России «живьем» показали новейшие образцы оружия, о которых рассказывал Путин

СЕГОДНЯ 15:55 2018-07-19T16:25:13+03:00

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В тот же день, когда президент демонстрировал Федеральному собранию впечатляющие «мультики» о наших супервооружениях, западные СМИ захлебывались от ехидства: «Путин рассказывает сказки!», «Это блеф Кремля!», «Все эти российские системы еще в чернильнице!».

Впрочем, полтора месяца спустя глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен заявил: «Надо верить Путину. Такое оружие у русских действительно есть». И признался, что американская разведка наблюдала за испытаниями российских гиперзвуковых систем. Циничные реплики в иностранных СМИ исчезли, как случайный снег среди лета.

Самые крупные зарубежные газеты, журналы, телеканалы стали, наоборот, поливать наше новое оружие сладким соусом комплиментов: «Уникальные! Поразительные! Не имеющие аналогов в мире!».

Путин в Послании лишь в общих чертах рассказал об изобретениях «золотых голов» нашей науки и оборонки - это ведь самые секретные отечественные проекты.

И вот Минобороны РФ решило чуть приоткрыть завесу тайны вокруг целого выводка еще тепленьких новейших систем Но их имена уже становятся брендом - «Кинжал», «Буревестник», «Посейдон», «Авангард», «Пересвет», «Сармат».

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ГИПЕРЗВУКОВОЙ «КИНЖАЛ»

Эта ракета движется к цели в 10 раз быстрее звука (а звук летит со скоростью 0,340 км в секунду) — и потому ее называют гиперзвуковой. Американцы в недавние годы по этой части ушли от нас далеко вперед - мы еще только начинали заниматься ракетой такого типа, а штатовская уже летала раз в 5 быстрее звука (но сейчас США застряли на этом рубеже). И вот наш «Кинжал» превзошел американца в скорости - и с конца прошлого года уже состоит стоит на вооружении Южного военного округа.

Кинжал.

Сначала его запускали из-под брюха высотных перехватчиков МиГ-31Б. Затем «приноровили» и к дальним бомбардировщикам Ту-22М3. Причем, если запущенная с МиГа ракета летит на дальность 2000 км, то с «дальника» она бьет еще дальше. Что значит - оба самолета не попадут в зону поражения от средств ПВО и ПРО противника. То есть вышел наш пилот на точку сброса в воздушном пространстве России, нажал кнопку «пуск» - и домой.

«Кинжал» активно маневрирует, пока летит до цели. Это - гарантия, что все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО его не достанут.

А в «чреве» своем он может нести и обычные, и ядерные боезаряды. Отмечу: наши самолеты с «Кинжалами» (без ядерной боеголовки! — ред.) уже 350 раз вылетали на задания и 70 раз дозаправлялись в воздухе.

ЯДЕРНЫЙ «БУРЕВЕСТНИК»

Вот еще одна новейшая российская ракета, аналоги которой появятся в мире еще не скоро. Главная сенсационная «фишка» изделия - не только мощная ядерная боеголовка, но и ядерный двигатель, который способен работать чрезвычайно долго. Для этой ракеты нет такого понятия, как радиус действия или дальность полета. И она достанет до любой точки земного шарика. «Буревестник» успешно прошел серию финальных испытаний. Ее даже чуток «засветили» в заводском цеху. Это сразу дало пищу для иностранных разведок: ракета крылатая, а корпус сконструирован с применением российских технологий обеспечения малой заметности.

Буревестник.

«ПОСЕЙДОН» - ПОДВОДНЫЙ КРОТ

Внешний вид этого оружия не раскрывал в марте даже президент. Хотя вид этот (явно умышленно) засветили наши телевизионщики, попавшие на закрытое заседание в Минобороны. Тогда и стало известно о проекте под названием «Статус-6». Наши военно-технические всезнайки (не говоря уже про американцев) до сих пор не верят, что у этого подводного беспилотного аппарата может быть компактный ядерный реактор. Но русский технический ум сделал это реальностью. «Посейдон» смахивает на большую торпеду с рулями управления. Он способен двигаться под водой со скоростью от 80 до 100 узлов. И ему нипочем даже километровая глубина.

Посейдон.

Есть сведения, что запас его хода составляет 10 тысяч километров - пересечь Тихий или Атлантический океан не проблема. «Посейдон» - это, говоря образно, подводный ядерный крот, который зарывается в побережье противника и там ждет получения боевой команды.

Кстати, мощность его ядерной боеголовки — до 100 мегатонн!

ОГНЕННЫЙ «АВАНГАРД»

Это планирующий боевой блок, который после сброса из ракеты способен разгоняться до 20 Махов! То есть, он идет к цели вдвое быстрее «Кинжала». Что означает - за ним не угонится ни одна ракета системы ПРО.

Авангард.

Американцы, впрочем, подсчитали, что для поражения «Авангарда» им, теоретически, потребуется не менее 50 противоракет. Но на практике «Авангард», подлетая к заданной цели, совершает непредсказуемые маневры или просто обходит районы с противоракетными комплексами . И ты хоть сотню противоракет запускай - траекторию полета блока при таких скоростях и маневрах не высчитает ни один, самый мощный компьютер в мире.

Информируем ироничных западных журналистов, политиков и генералов, которые не верят до сих пор в существования такого оружия: российские предприятия начали серийное производство «Авангардов». А Домбровская дивизия Ракетных войск стратегического назначения с радостным нетерпением ждет новейшие гиперзвуковые боевые блоки на вооружение.

«ПЕРЕСВЕТ» ОСЛЕПЛЯЕТ

Самый футуристический и пока самый засекреченный вид оружия – боевой лазерный комплекс «Пересвет». Несколько единиц такой уникальной техники уже поставлены на вооружение. В воинских частях построена необходимая инфраструктура для размещения «Пересветов» и их экипажей. Специалисты, способные управлять новейшими лазерами, уже прошли переподготовку в Военно-космической академии имени Можайского. Тактико-технический паспорт «Пересвета» - тайна. Известно лишь, что он способен выводить из строя оптические и электронные системы противника. О других «способностях» «Пересвета» военным запрещено даже заикаться...

Пересвет.

«САРМАТ» МЕНЯЕТ «ВОЕВОДУ»

Есть у нас могучая межконтинентальная ракета - «Воевода». Но срок службы ее истекает. Заменой стал новейший комплекс «Сармат». Он мощнее и дальнобойнее своего предшественника. Его оснастят ядерными блоками разной мощности - малой, средней и большой. Тяжелый вариант 200-тонной ракеты успешно прошел бросковые испытания. Ученые, конструкторы, инженеры «замучили» новую ракеты, заставив ее выполнить более 50 разных задач. Все это и помогло подтвердить правильность конструктивных решений и надежность узлов «Сармата». В производственных цехах собирают новые ракеты - они готовятся к летным тестам..

Сармат.

ПОЧЕМУ «ВСКРЫЛИСЬ» СЕЙЧАС?

Зачем нашему военному ведомству еще раз приковывать к ракетному новью внимание обывателей и иностранных разведок? Отметим, что это произошло через 3 дня после саммита президентов России и США.

Оба лидера двух супердержав договорились проанализировать состояние ракетно-ядерных сил, а затем выйти на конкретные решения. Москва по-прежнему доказывает Вашингтону, что его ПРО в Европе может нивелировать наш ракетно-ядерный потенциал - потому Россия вынуждена была искать противоядие. И оно найдено. Что делает систему ПРО США бесполезной.

Вслед за Президентом России наше Минобороны и решило напомнить Вашингтону (где сейчас обсуждаются военные предложения Путина) об этом. Мяч на той стороне. Ждем ответа.

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