2019-02-25T22:07:46+03:00
Общество

В 2019 году на рекультивацию свалок выделят из бюджета 10 млрд рублей

Этого хватит на очищение около 700 га земли
Ася РОМАНЧУК
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На ликвидацию мусорной проблему в 2019 году будут направлены 10 млрд рублейНа ликвидацию мусорной проблему в 2019 году будут направлены 10 млрд рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2019 году на борьбу с мусорными полигонами и рекультивацию свалок выделят 10 млрд рублей, 6,7 млрд из федерального бюджета, 3,1 млрд — из региональных. Этих средств хватит, чтобы привести в порядок 700 га земли, занятых сейчас мусорном и ТБО.

В 2020 году субъекты получат из федерального бюджета еще 10,4 млрд рублей на закрытие 42 свалок и 15 опасных объектов, сообщили в Минприроды.

Всего за два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет — и все остальные. Первые соглашения на предоставление 6,2 млрд федеральных средств уже готовы, их получат в 12 субъектах РФ. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная ОсетияАлания, Чеченская Республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Смоленская, Брянская, Новгородская и Мурманская области.

В планах ведомства проследить, чтобы к 2022 году было ликвидировано 108 полигонов, а к 2025 году – 191, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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