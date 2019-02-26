Помпео: Отставка главы МИД Ирана не изменит политику США в отношении Тегерана

СЕГОДНЯ 06:14 2019-02-26T06:26:15+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал новость об отставке министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. По его словам, останется он на своем посту или уйдет – в политике Вашингтона по отношению к Тегерану от этого ничего не изменится.

О том, что Соединенные Штаты «обратили внимание на сообщения об отставке», глава американского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter. При этом он отметил, что в госдепартаменте прекрасно знают – все «окончательные решения» в этой ближневосточной стране все равно принимает духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

«Наша политика не меняется – Иран должен вести себя как нормальная страна и уважать свой народ», - подчеркнул Майк Помпео.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 февраля Мохаммад Джавад Зариф неожиданно объявил о своем уходе с поста министра иностранных дел, который он занимал более пяти с половиной лет. При этом иранский дипломат извинился за то, что «не может продолжать службу», но причины такого решения пока не объяснил.

ИСТОЧНИК KP.RU