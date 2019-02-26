Глава МИД Ирана объявил о своей отставке

СЕГОДНЯ 00:55 2019-02-26T01:22:27+03:00

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, 25 февраля, объявил об уходе со своего поста, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Instagram главы иранского МИД. В сообщении Джавад Зариф поблагодарил народ страны «за великодушие» по отношению к нему.

«Большое спасибо за великодушие дорогого и смелого народа Ирана и его властей за последние 67 месяцев. Я искренне извиняюсь за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время моего пребывания на посту министра иностранных дел. Будьте счастливы и достойны», - написал иранский дипломат.

По словам помощника главы МИД Аббаса Мусави, в министерстве не знают, почему Джавад Зариф принял такое решение, а сам он причин своего ухода с должности не объяснял. При этом помощник министра подчеркнул, что страница Зарифа подлинная, ее не взламывали хакеры. В парламенте Ирана сообщили, что во вторник депутаты соберутся на экстренное заседание, чтобы обсудить внезапную отставку главы МИД страны, передает РИА Новости. Принял ли ее президент Ирана Хасан Роухани, пока неизвестно.

Напомним, Мохаммад Джавад Зариф возглавлял внешнеполитическое ведомство Ирана более пяти с половиной лет. Именно при нем, как писал сайт kp.ru, Тегеран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия) в июле 2015 года подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU