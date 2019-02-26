Порошенко прилюдно унизил оставшегося без зарплаты шахтера

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-26T08:51:17+03:00

Мужчина позволил себя выразить возмущение, когда речь зашла о долгах по выплатам, за что президент высмеял его перед огромной толпой [видео]

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Президент Украины Петр Порошенко очень своеобразно отреагировал на недовольство своих граждан ситуацией с задолженностями по выплатам зарплат шахтерам.

Инцидент произошел в ходе визита политика в город Червоноград Львовской области. Завершая свое выступление перед рабочими, глава государства решил передать слово первому вице-премьеру страны Степану Кубиве, который должен был затронуть тему погашения задолженностей перед горняками.

Тогда же из толпы прозвучал недовольный выкрик, вероятно, одного из таких обделенных шахтеров. Порошенко потребовал привести "нарушителя" к нему, а после прилюдно оскорбил мужчину.

Президент Украины Петр Порошенко жестко ответил на вопрос о долгах ГП Львовуголь .

"Да мы знаем. Ты такой шахтёр, как я балерина", - сказал президент под дружный хохот толпы. Видеозапись инцидента опубликована в YouTube.

Между тем, ситуация с зарплатами горняков на Украине долгое время действительно является достаточно плачевной. Сайт kp.ru писал о том, что уже в июле прошлого года общая задолженность государственных предприятий перед рабочими составляла 42 млн долларов. Чтобы привлечь внимание властей и общественности оставшиеся без денег горняки устраивали митинги и перекрывали дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU