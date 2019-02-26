Правительство поручило провести проверку колбас, сыров и мяса птицы
Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству сформировать список производителей мяса птицы, колбас, сыров и других продуктов животного происхождения для последующего проведения лабораторных исследований.
По словам заместителя главы правительства, целью таких работ станет создание объективной картины качества товара и его безопасности. Также будет точно определена доля фальсификата и степень использования антибиотиков в продукции.
Соответствующие данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора зачастую расходятся, как и их методики, а потому исследование будет проводиться совместно. При этом отвечать станет за отбор, программу испытаний и объединение информации будет Роскачество.
Ожидается, что такое исследование позволит повысить качество продуктов, объективность статистики, а также избежать формирования у потребителя впечатления, согласно которому на полках магазинах лежит лишь контрафакт и небезопасная продукция, передают "Ведомости".
Стоит отметить, что указанные выше ведомства довольно часто проводят экспертизу разных видов товаров, а потом публикуют результаты в Сети. Так, например, сайт kp.ru писал о проверке "Докторской колбасы". К счастью, обошлось без сюрпризов.
ИСТОЧНИК KP.RU