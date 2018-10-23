Роскачество назвало лучшую «докторскую» колбасу

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-22T20:31:40+03:00

Новое исследование не нашло в самой популярной вареной колбасе ни вредных микробов, ни сои, ни даже туалетной бумаги

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В конце прошлого года эксперты «Роскачества» исследовали 30 марок колбасы со всей России, и в этом году – еще 10. К товарам, проверенным в прошлом году и произведенным в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Тверской областях, Республике Мордовия, Ставропольском крае, Москве и Санкт-Петербурге, добавилась колбаса из Амурской, Кемеровской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Республики Марий Эл и Краснодарского и Пермского краев.

Специалисты Роскачества изучили «Докторскую» по 70 показателям качества и безопасности: проверяли на бактерии группы кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучали вкус и внешний вид. По итогам исследований, колбаса 9 торговых марок соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим стандартам Роскачества.

Согласно результатам исследования Роскачества, лучшей «Докторской» на российском рынке в 2018 году стала колбаса 9 торговых марок:

+ «Агрокомплекс»,

+ «Балахоновский мясокомбинат»,

+ «Мяснов»,

+ «Пит-Продукт»,

+ «Ромкор»,

+ «Снежана»,

+ «Фамильные колбасы»,

+ «Окраина»,

+ «Томаровский мясокомбинат».

Лучшие образцы "Докторской" по данным Роскачества.

Самая качественная колбаса в России производится в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Саратовской областях, Ставропольском крае и Белгородской области (Какая оказалась самой вкусной, см. Инфографику).

Вся исследованная колбаса оказалась безопасной, нарушения по микробиологическим показателям ни в одном образце нет. Превышения по антибиотикам тоже не обнаружено (в 2017 нарушителем стал лишь один производитель колбасы «Губернская мясная компания», в ней было обнаружено превышение по количеству антибиотиков тетрациклиновой группы), хотя следы антибиотиков есть в 16 образцах из 40.

- Проблема антибиотиков связана с тем, что на предприятиях боен недостаточно контролируются остатки антибиотиков в продуктах убоя, на животноводческих предприятиях осуществляется недостаточный контроль кормов на содержание в них антибиотиков или предприятия злоупотребляют антибиотиками и используют их с нарушением рекомендаций по применению, - отмечает заместитель руководителя Исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации Максим Синельников.

КСТАТИ

В составе нет собак, бумаги и сои. Зато есть кукуруза и немного лошади

Состав «Докторской» до 1974 года был неизменен и прост: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Текущий ГОСТ также допускает в составе нитрат натрия и специи. Но «Докторскую» выпускают также по техническим условиям производителей (ТУ). А в колбасе, сделанной по ТУ, могут быть и другие виды мяса, и ароматизаторы, антиокислители, усилители вкуса и аромата и тд. И товары, произведенные по ТУ, на законодательном уровне - не нарушители, если указали в маркировке достоверный состав.

В прошлом году в составе нескольких колбас оказались сюрпризы:

- В «Стародворских колбас» нашли частицы костей и хрящей, шкурка птицы и фрагменты сердца. Товар изготовлен по ТУ, поэтому не является нарушителем.

- В колбасе «Атяшево» эксперты обнаружили части голов, частицы слизистых оболочек и хрящей. Производитель не указал на маркировке наличия костей и хрящей - это нарушение прав потребителей.

- Соя выявлена только в одном случае - в колбасе «Новоалександровский мясокомбинат», о ее наличии производитель на этикетке не заявил.

- «Горин Продукт» содержит кукурузу, однако количества, в которых она обнаружена, не позволяют узнать, была кукуруза добавлена в продукт намеренно или попала случайно. Поэтому данный факт не считается нарушением.

- В колбасе «Клинский» обнаружена ДНК лошади.

Все колбасы, исследованные в 2018 году, проверку прошли успешно. Правда, в одной «Докторской» торговой марки «Йола» нет говядины (хотя производитель указал ее на маркировке). А сэкономили и добавили в куриное мясо производители торговых марок «Егорьевская» и «Царицыно», да еще и не указав это на упаковке.

Но остальные колбасы действительно содержат ДНК, которые соответствуют заявленному в составе мясу (свиньи или коровы). Бумаги и ДНК кошек и собак в колбасе не обнаружено.

Что еще могут добавить в колбасу производители? Например, каррагинан, необходимый для получения необходимой консистенции фарша, когда в нем самом недостаточно функционального белка. ГОСТом эта добавка запрещена, по ТУ – разрешена, но ее необходимо указывать в маркировке. Добавили этот ингредиент, не указав его в составе, 12 изготовителей колбасы из 40.