Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Казахстане
Мощный взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в городе Тараз на юге Казахстана. Жертвами инцидента стали три человека, которые погибли на месте. Согласно данным пресс-службы Управления здравоохранения Жамбылской области, их тела уже извлекли из-под завалов.
Известно, что ЧП произошло утром в среду, 27 февраля. По словам очевидцев, в результате взрыва обрушились перекрытия между первыми тремя этажами. Известно, что из здания эвакуировали около 145 человек.
Еще шестерым жителям дома понадобилась медицинская помощь. Так, три человека были доставлены в больницы № 1 и № 2, а также детскую областную больницу, еще трое были отпущены из-под присмотра врачей после осмотра.
Издание Tengrinews.kz уточняет, что среди пострадавших оказался ребенок, который получил травму головы. Ему понадобилась операция.
Сайт kp.ru писал в начале феврале еще один взрыв прогремел также в жилом доме в казахстанском Петропавловске. В результате происшествия пострадал один ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU