2019-02-27T08:47:09+03:00
Происшествия

Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Казахстане

Также известно о шести пострадавших, среди которых один ребенок [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрыв прогремел в жилом доме в Казахстане. Фото: instagram.com/zellotarazВзрыв прогремел в жилом доме в Казахстане. Фото: instagram.com/zellotaraz
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Мощный взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в городе Тараз на юге Казахстана. Жертвами инцидента стали три человека, которые погибли на месте. Согласно данным пресс-службы Управления здравоохранения Жамбылской области, их тела уже извлекли из-под завалов.

Известно, что ЧП произошло утром в среду, 27 февраля. По словам очевидцев, в результате взрыва обрушились перекрытия между первыми тремя этажами. Известно, что из здания эвакуировали около 145 человек.

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Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Таразе
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Еще шестерым жителям дома понадобилась медицинская помощь. Так, три человека были доставлены в больницы № 1 и № 2, а также детскую областную больницу, еще трое были отпущены из-под присмотра врачей после осмотра.

Издание Tengrinews.kz уточняет, что среди пострадавших оказался ребенок, который получил травму головы. Ему понадобилась операция.

Сайт kp.ru писал в начале феврале еще один взрыв прогремел также в жилом доме в казахстанском Петропавловске. В результате происшествия пострадал один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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