Россия к концу 2020-х годов рассчитывает построить два эсминца типа "Лидер"

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-28T11:25:43+03:00

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Россия закончила эскизное проектирование эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 "Лидер" и рассчитывает к концу 2020-х годов построить два таких корабля. В настоящее время ведутся научно-исследовательские работы и подготовка техпроекта.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в кораблестроительной отрасли,

Длина эсминцев будет достигать 230 м, водоизмещение составит 20 тыс. тонн. Он сможет нести более 100 высокоточных ракет "Циркон", "Калибр" или "Оникс". На постройку одного такого корабля может понадобиться семь лет.

В Объединенной судостроительной корпорации отметили, что "предприятия готовы к строительству кораблей такого класса".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, американские эксперты назвали разрабатываемый Россией эсминец «Лидер» очень многообещающим. Он, по их словам, может стать самым мощно вооруженным кораблем в мире и вернет стране утерянный после распада СССР статус сильной военно-морской державы.

ИСТОЧНИК KP.RU