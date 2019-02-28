СЕГОДНЯ 19:57 2019-02-28T20:24:26+03:00

В ООН заявили о победе над террористами в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый спецпосланник генсека всемирной организации по САР Гейр Педерсен отметил, что "задачи, связанные с достижением мира, огромны по своим масштабам и сложности"

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В ходе первого выступления в Совбезе ООН новый спецпосланник генсека всемирной организации по САР Гейр Педерсен заявил о том, что террористическая группировка "Исламское государство"* побеждена, но есть угроза ее возрождения.

- Задачи, связанные с достижением мира, огромны по своим масштабам и сложности. ИГИЛ* побеждена "на земле", но опыт подсказывает, что она может возродиться, - подчеркнул Педерсен.

Он также заявил, что видит свою работу в "устойчивом диалоге с сирийскими сторонами в достижении безопасной, нейтральной, спокойной обстановки".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года террористы в Сирии взяли в плен 700 человек. В Минобороны РФ рассказали об атаке боевиков на лагерь беженцев. Как уточнил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Владимир Савченко, в результате совершенного 13 октября нападения, террористы захватили в плен и вывезли в город Хаджин 130 семей численностью 700 человек.

* запрещенная в России организация

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/651549" frameborder="0"></iframe> ФСБ: террористы готовили взрывы 4 бомб в Москве и Санкт-Петербурге.Задержанным мигрантам поставили задачу сорвать приезд болельщиков на Чемпионат мира по футболу

ИСТОЧНИК KP.RU