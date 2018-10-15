2018-10-15T23:24:03+03:00
Политика

Террористы в Сирии взяли в плен 700 человек

В Минобороны РФ рассказали об атаке боевиков на лагерь беженцев
Дарья ИВАШКИНА
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Боевики захватили часть берега Евфрата из-за проамериканских силБоевики захватили часть берега Евфрата из-за проамериканских силФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Минобороны РФ рассказали об атаке боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра в Сирии.

Как уточнил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Владимир Савченко, в результате совершенного 13 октября нападения, террористы захватили в плен и вывезли в город Хаджин 130 семей численностью 700 человек. При этом генерал-лейтенант отметил, что теперь похищенные мирные жители могут быть использованы экстремистами в качестве «живого щита».

Также Савченко подчеркнул, что из-за бездействия проамериканских формирований в Сирии боевикам удалось взять под контроль участок протяженностью около 20 километров на восточном берегу реки Евфрат - территорию между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон, возглавляемая США коалиция и подконтрольные Вашингтону курдские формирования Сирийских демократических сил «продолжают имитировать борьбу с боевиками на юге сирийской провинции Дэйр-эз-Зор», сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Кстати, информация о том, что США оказывают всяческую поддержку террористам в Сирии, появляется регулярно. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Минобороны РФ выяснило, что американские инструкторы принимают участие в подготовке боевиков в САР.

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