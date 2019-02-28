Умер Андре Превин - американский музыкант, автор саундтрека к фильму "Порги и Бесс"

28 Февр. 22:42 2019-02-28T22:54:29+03:00

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Американский дирижер, пианист и композитор Андре Превин умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила в четверг, 28 февраля, BBC.

Композитор умер в своем доме в Нью-Йорке. Никакие детали на данный момент не сообщаются.

Известность Андре Превину принесли фильмы "Жижи" и "Порги и Бесс", а в категории "Лучшая музыкальная адаптация" - картины "Моя прекрасная леди" с актрисой Одри Хепберн и "Нежная Ирма". Именно для этих знаменитых кинолент американский дирижер написал саундтреки.Помимо этого он девять раз был номинирован на престижную премию "Оскар", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 28 февраля, в возрасте 83 лет умер Владислав Федосеев- сценарист фильма "Земля Санникова". Прощание со сценаристом знаменитого советского фильма "Земля Санникова" пройдет 1 марта в 14:00 в Николо-Архангельском крематории.

ИСТОЧНИК KP.RU