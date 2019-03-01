Польша планирует потратить почти 50 млрд долларов на модернизацию армии

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-01T15:02:46+03:00

В Минобороны республики рассчитывают, что оснащение армии современным вооружением будет завершено до 2026 года

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Согласно подписанному в четверг Плану технической модернизации Вооруженных сил Польши, страна в ближайшие семь лет намерена направить почти 50 млрд долларов на развитие оперативных возможностей польской армии и оснащение ее новейшей техникой. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Я подписал один из важнейших плановых документов - План технической модернизации до 2026 года. План предусматривает модернизацию на сумму 185 млрд злотых [почти 50 млрд долларов], что на 45 млрд злотых [почти 12 млрд долларов] больше, чем в прошлом году», - цитирует его слова пресс-служба оборонного ведомства.

По словам Блащака, на эти деньги планируется приобрести 32 многофункциональных истребителя пятого поколения, зенитные ракетные системы малой и средней дальности, ударные вертолеты, самолеты, беспилотники, а также корабли береговой охраны и подводные лодки.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майкл Пенс подписали договор о покупке Варшавой 20 комплектов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Как отметил тогда Блащак, «это оружие дает гарантию эффективности на поле боя". Цена контракта 414 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU