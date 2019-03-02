Матч Реал Мадрид - Барселона: Бэйл и Рамос начнут "Класико" с первых минут в составе хозяев
Тренерский штаб мадридского "Реала" огласил официальный список игроков, которые начнут встречу с первых минут на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В отличие от поединка трехдневной давности на полуфинал Кубка Испании в этот раз с первых минут в атаке повится Гарет Бэйл, который будет дополнять атакующую линию, где появятся Бензема и Винисиус Жуниор.
Состав «Реала»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Серхио Регилон, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.
Напомним, что на данный момент "Барселона" с 57 очками лидирует в чемпионате Испании после 25 сыгранных встреч. "Реал" - третий с 9 очковым отставанием. Между ними - "Атлетико".
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид - Барселона. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:45 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU