2019-03-03T06:21:09+03:00
Происшествия

В Швеции произошла массовая драка с участием 90 человек

Двое попали в больницу после потасовки, полиция выясняет обстоятельства случившегося
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Шведская полиция выясняет обстоятельства случившегосяШведская полиция выясняет обстоятельства случившегосяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шведская полиция выясняет обстоятельства и причины массовой драки с участием 90 человек, после которой двое пострадавших попали в больницу, сообщает телеканал SVT.

По его данным, это случилось на трассе Е4 недалеко от города Нючёпинг. На 30 пассажиров остановившегося на парковке для отдыха автобуса напали около 60 агрессивно настроенных молодых людей. Они бросали камни в окна автобуса, разбили стекла, завязалась потасовка.

«В этом инциденте участвовали две группировки, больше я не могу ничего сказать», - прокомментировала произошедшее представитель пресс-службы Восточного региона полиции Моника Бергстрём.

Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов составили протокол о «беспорядках с применением насилия». Полицейские опрашивают свидетелей побоища. Пока никто из предполагаемых зачинщиков драки не был задержан. Расследование инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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