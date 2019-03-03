Стивен Спилберг хочет запретить выдвигать фильмы Netflix на "Оскар"

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-03T12:29:42+03:00

По мнению режиссера, продукция стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с продукцией других дистрибьюторов

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Знаменитый режиссер Стивен Спилберг заявил, что фильмам Netflix и других стриминговых сервисов нужно запретить претендовать на премию «Оскар».

Он отметил, что продукция стриминговых сервисов нечестно конкурирует с продукцией других дистрибьюторов. Это связано с тем, что платформы вроде Netflix устраивают кратковременные и формальные релизы в кинотеатрах, однако дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

- Стивен убежден, что разница между стримингом и прокатом в кинотеатрах очень велика, и его беспокоит эта ситуация, - сказано в заявлении основанной Спилбергом студии Amblin Entertainment.

Знаменитый режиссер намерен поднять этот вопрос на ежегодном апрельском совещании совета директоров Американской киноакадемии. Он уверен, что продукция Netflix имеет право претендовать только на премию «Эмми», сообщает IndieWire.

Напомни, Netflix - это американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, основанная в 1997 году. С 2013 года Netflix начал производить собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. Три года назад компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов. Это в разы больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал в мире. Среди наиболее известных сериалов компании: "Оранжевый - хит сезона", "Карточный домик".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле прошлого года стало известно о том, что режиссер Стивен Спилберг экранизирует комикс о супергерое из вселенной DC. Сценаристом картины выступит Дэвид Кэпп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/459693" frameborder="0"></iframe> Стивен Спилберг: Над "Тинтином" работала команда «Аватара».Самый могущественный, богатый и знаменитый кинорежиссер нашего времени дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП» после парижской премьеры своего нового хита «Приключения Тинтина».Стас ТЫРКИН, Олег ИВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU