Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства»*

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-03T13:26:33+03:00

Однако глава МИД РФ подчеркнул, что в Сирии сохраняются отдельные очаги присутствия террористов

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Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что террористическая организация "Исламское государство" * полностью уничтожена, а ситуация в Сирии в целом "заметно стабилизировалась. Однако, по словам политика, в стране сохраняются отдельные очаги присутствия террористов.

- После ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российских воздушно-космических сил ситуация в Сирии «на земле» заметно стабилизировалась. ИГИЛ как организация, претендующая на «квазигосударственность», уничтожена. Однако говорить об окончательной ликвидации террористической угрозы в САР преждевременно, - подчеркнул Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству «Куна». Полный текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

Политик также подчеркнул, что имеет в виду зону деэскалации в провинции Идлиб, большая часть которой контролируется группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»).

- В этих условиях необходимо продолжать эффективно бороться с терроризмом. Настраиваем турецких партнеров на выполнение обязательств по Меморандуму о стабилизации обстановки в Идлибе от 17 сентября 2018 г. Важно, чтобы под предлогом соблюдения согласованного с Турцией режима прекращения боевых действий не происходило дальнейшее усиление террористического присутствия, - заметил Лавров.

Глава МИД РФ также заметил, что страны Ближнего Востока занимают особое место во внешней политике России.

- Со странами региона нас связывают давние и прочные узы дружбы и плодотворного сотрудничества. Мы твердо привержены формированию более справедливого и демократического полицентричного мироустройства, - подчеркнул Лавров.

Более того, политик отметил, что 3-7 марта состоится его рабочая поездка в Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.

- В ходе предстоящих контактов планируем предметно обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Рассчитываем предметно рассмотреть пути увеличения объемов взаимной торговли, провести инвентаризацию перспективных совместных проектов в самых разных областях, - отметил Лавров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "сделка века" США по палестино-израильскому конфликту выглядит неприемлемой для палестинцев. Ранее стало известно, что план Трампа план предполагает создание палестинского государства на западном берегу реки Иордан и раздел Иерусалима.

* Запрещена в России

Лавров выступает на заседании Ассамблеи СВОП.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в заседании XXVI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU