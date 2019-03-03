В Южной Калифорнии на берег выбросило двухметровую рыбу, особей которой ранее никто не видел

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-03T14:44:34+03:00

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На днях на берег Южной Калифорнии в районе нефтяного заповедника Санта-Барбары выбросило необычную рыбу весом в семь фунтов и длиной в два метра. Сначала местные жители приняли ее за обычную луну-рыбу, однако, удивленные ученые из Калифорнии, Австралии и Новой Зеландии, увидев фотографии в Сети, отметили, что никогда не видели на территории Северной Америки представителей этого вида рыб.

- Этот редкий вид рыб называется Hoodwinker sunfish. Но они никогда не обитали в наших краях. Я не мог в это поверить, увидев фотографию в сети. Я чуть не выпала из кресла, - восклицает шокированная Марианна Ньегор, морской ученый, которая обнаружила этот вид в 2017 году.

По словам женщины, эта крупная рыбы была обитает в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и Чили. Однако в 1890 - х годах, когда на рисунках и записях ученого из Нидерландов была зафиксирована рыба, максимально напоминающая представителя Hoodwinker sunfish, сообщает издание The Southern.

Другие ученые отметили, что до сих пор не верят в то, что эта необычная рыба была обнаружена на территории Северной Америки. По словам, специалистов рыба "любит" теплые тропические или субтропические воды.

- Почему она появилась в Калифорнии? Мы знаем, что здесь и у берегов Чили есть более теплые воды и умеренное течение, но как тогда рыба пересекла экватор и появилась у нас, ребята? Что заставило эту рыбу пересечь экватор,- вопрошают ученые.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце декабря прошлого года глубоководная рыба-призрак попала на видео у восточного побережья США. Призраком ее называют из-за сходства с мультперсонажем из «Кошмар перед Рождеством».

ИСТОЧНИК KP.RU