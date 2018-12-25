Глубоководная рыба-призрак попала на видео у восточного побережья США
У северо-восточного побережья США ученые увидели уникальную рыбу-призрак. Во время экспедиции исследователи запечатлели необычного морского обитателя Harriotta haeckeli, который удивительно похож на персонаж из мультфильма «Кошмар перед Родеством» - собаку Зеро, которая сопровождает главного героя Джека
Рыбка относится к семейству носатых химер и обитает на глубине до 2600 метров. Встречается она крайне редко, и биологи знают о ней немного. Например, на носу у нее размещены нервные окончания, с помощью которых она выслеживает добычу. А на спине есть специальный ядовитый щит, который используется для обороны.
У побережья США такой гость редкость, чаще всего рыба-призрак встречается у берегов Гренландии, Канарских островов и Новой Зеландии, сообщает «Ридус».
Уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу появились в сети. Их удалось записать японскому аэрокосмическому агентству (JAXA). Это первая в истории человечества запись, сделанная с поверхности небесного тела.
Глубоководная рыба-призрак попала на видео.