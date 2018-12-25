2018-12-25T15:18:43+03:00
Наука

Глубоководная рыба-призрак попала на видео у восточного побережья США

Призраком ее называют из-за сходства с мультперсонажем из «Кошмар перед Рождеством» [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Уникальную рыбу-призрак заметили у берега СШАУникальную рыбу-призрак заметили у берега США
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У северо-восточного побережья США ученые увидели уникальную рыбу-призрак. Во время экспедиции исследователи запечатлели необычного морского обитателя Harriotta haeckeli, который удивительно похож на персонаж из мультфильма «Кошмар перед Родеством» - собаку Зеро, которая сопровождает главного героя Джека

Рыбка относится к семейству носатых химер и обитает на глубине до 2600 метров. Встречается она крайне редко, и биологи знают о ней немного. Например, на носу у нее размещены нервные окончания, с помощью которых она выслеживает добычу. А на спине есть специальный ядовитый щит, который используется для обороны.

У побережья США такой гость редкость, чаще всего рыба-призрак встречается у берегов Гренландии, Канарских островов и Новой Зеландии, сообщает «Ридус».

Уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу появились в сети. Их удалось записать японскому аэрокосмическому агентству (JAXA). Это первая в истории человечества запись, сделанная с поверхности небесного тела.

Глубоководная рыба-призрак попала на видео.

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