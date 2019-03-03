На российском сегменте МКС после стыковки Dragon-2 сработала сирена
В воскресенье, 3 марта, стало известно, что экипаж МКС доложил на Землю о срабатывании сигнализации на российском сегменте станции. По некоторым данным, практически сразу после стыковки с МКС новейшего американского корабля Dragon-2 (Crew Dragon) сработала сирена, оповещающая об отказе системы генерации кислорода «Электрон-ВМ», находящейся в модуле «Звезда».
Между тем тревога оказалась ложной: после тщательной проверки выяснилось, что системы жизнеобеспечения на МКС работают в штатном режиме. Как оказалось, сигнализация сработала из-за изменений в конфигурации станции, вызванной стыковкой Dragon-2, передает РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 3 марта, появилась информация о том, что американский космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции.
SpaceX запустила к МКС новейший корабль Dragon-2.
ИСТОЧНИК KP.RU