На российском сегменте МКС после стыковки Dragon-2 сработала сирена

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-03T16:57:14+03:00

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В воскресенье, 3 марта, стало известно, что экипаж МКС доложил на Землю о срабатывании сигнализации на российском сегменте станции. По некоторым данным, практически сразу после стыковки с МКС новейшего американского корабля Dragon-2 (Crew Dragon) сработала сирена, оповещающая об отказе системы генерации кислорода «Электрон-ВМ», находящейся в модуле «Звезда».

Между тем тревога оказалась ложной: после тщательной проверки выяснилось, что системы жизнеобеспечения на МКС работают в штатном режиме. Как оказалось, сигнализация сработала из-за изменений в конфигурации станции, вызванной стыковкой Dragon-2, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 3 марта, появилась информация о том, что американский космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694991" frameborder="0"></iframe> SpaceX запустила к МКС новейший корабль Dragon-2.

ИСТОЧНИК KP.RU